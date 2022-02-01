Ayvalık açıklarında sürüklenen bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı - Haberler
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Ayvalık açıklarında sürüklenen bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı

AA, Suat Salgın - Güncel
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Ayvalık açıklarında sürüklenen bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken botları sürüklenen 18 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken botları sürüklenen 18 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, Ayvalık açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Bu kişilerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Sahil güvenlik unsurları, bottaki 18 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Ayvalık açıklarında sürüklenen bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı

AA / Suat Salgın - Güncel

Sahil Güvenlik, Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Güncel, Haber

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