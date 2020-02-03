Aytemiz Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Aytemiz Alanyaspor Galatasaray maçı, şifresiz mi hangi kanalda?
Ziraat Türkiye kupasında çeyrek final aşamasında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maç öncesi Aytemiz Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Aytemiz Alanyaspor Galatasaray maçı şifresiz mi? Aytemiz Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta sorularının yanıtları merak edildi.
Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final aşamasında karşıya geliyor. İki ayaklı yapılacak elemenin ilk maçı öncesi Aytemiz Alanyaspor Galatasaray maçı şifresiz mi? Aytemiz Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Aytemiz Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta sorularının yanıtları merak edildi.
AYTEMİZ ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Aytemiz Alanyaspor Galatasaray maçı 5 Şubat Çarşamba (5.02.2020) saat 20.30'da oynanacak.
AYTEMİZ ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Aytemiz Alanyaspor Galatasaray maçı ASPOR'dan yayınlanacak
AYTEMİZ ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Aytemiz Alanyaspor Galatasaray maçı şifresiz olarak ekranda olacak.
AYTEMİZ ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?
ALİ ŞANSALAN (Hakem)
KEMAL YILMAZ (1. Yardımcı Hakem)
MEHMET CEM SATMAN (2. Yardımcı Hakem)
YİĞİT ARSLAN (Dördüncü Hakem)
SUAT ARSLANBOĞA (VAR)
EKREM KAN (AVAR)
AYTEMİZ ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE?
Aytemiz Alanyaspor Galatasaray maçı Bahçeşehir Okulları Stadyumu Alanya'da oynanacak.