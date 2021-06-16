Ayşenil Şamlıoğlu kimdir? Ayşenil Şamlıoğlu kaç yaşında, nereli? Ayşenil Şamlıoğlu biyografisi!

Menajerimi Ara dizisinde Peride rolünü canlandıran usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, sette talihsiz bir kaza geçirdi. Yağmurlu havada kayıp düşen Şamlıoğlu'nun ayağını kırdığı öğrenildi. Bunun üzerine Ayşenil Şamlıoğlu kimdir? araştırıldı. Peki, Ayşenil Şamlıoğlu kimdir? Ayşenil Şamlıoğlu kaç yaşında, nereli? Ayşenil Şamlıoğlu mesleği nedir? Ayşenil Şamlıoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Menajerimi Ara dizisinde Peride rolünü canlandıran usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, sette talihsiz bir kaza geçirdi. Yağmurlu havada kayıp düşen Şamlıoğlu'nun ayağını kırdığı öğrenildi. Bunun üzerine Ayşenil Şamlıoğlu kimdir? araştırıldı. Peki, Ayşenil Şamlıoğlu kimdir? Ayşenil Şamlıoğlu kaç yaşında, nereli? Ayşenil Şamlıoğlu mesleği nedir? Ayşenil Şamlıoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

AYŞENİL ŞAMLIOĞLU KİMDİR?

Ayşenil Şamlıoğlu, (d. 20 Mart 1956 - İstanbul), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen ve yazardır.

1974 yılında İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Fakültesine giren sanatçı, öğrenimini yarıda bırakarak Almanya'ya gitti ve Frankfurt'ta dil eğitimi aldı. Burada tiyatro ile ilgilenen Şamlıoğlu, amatör tiyatro topluluklarıyla çalışmalara katıldı. Türkiye'ye döndükten sonra ODTÜ Mimarlık Fakültesinde eğitim gören Ayşenil Şamlıoğlu, ikinci kez eğitimini yarıda bırakarak Anadolu Ajansı'nda bir yıl süreyle çalışmasının yanında, özel bir reklam ajansında da çizimle ilgilendi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü mezunu olan Şamlıoğlu, 1982 yılında Adana Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak göreve başladı.

1988 - 1989 yıllarında Hacettepe Üniversitesinde tiyatro dersleri veren sanatçı, bir dönem Devlet Tiyatroları Genel Sekreterliği görevinde bulundu. Tunç Başaran tarafından senaryolaştırılan ve yönetilip filme alınan Kaçıklık Diploması adlı bir eser yazan Ayşenil Şamlıoğlu'nun, asıl tanınışı Ferhunde Hanımlar ve Bizim Evin Halleri adlı dizilerdeki rolleriyle oldu. Yol Arkadaşım dizisinde canlandırdığı "Hafize" karakteri ile daha geniş kesimlerce tanındı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda ve Semaver Kumpanya gibi özel tiyatro topluluklarında da çalışan sanatçı, yönetmenlikle oyunculuğu bir arada yürütmektedir. Şamlıoğlu, 29 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirildi.

Sanatçı aynı zamanda eski Sayıştay Başkanı Servet Şamlıoğlu'nun kızıdır. 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde jüri üyeliği yapmıştır.

YÖNETTİĞİ BAZI OYUNLAR

• Kozalar : Adalet Ağaoğlu - Pangar - 2016

• Dil Kuşu : Pelin Temur - Destar Tiyatro - 2015

• Bana Mastikayı Çalsana : Nilbanu Engindeniz - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2007

• Dünyanın Ortasında Bir Yer : Özen Yula - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2007

• Altona Mahpusları : Jean-Paul Sartre - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2006

• Süleyman ve Öbürsüler : Max Frisch \ Yavuz Pekman - Semaver Kumpanya - 2005

• Gayri Resmi Hürrem : Özen Yula - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2004

• Külhan Beyi Operası : Ülkü Ayvaz - Antalya Devlet Tiyatrosu - 2002

• Bina (oyun) : Behiç Ak - Sivas Devlet Tiyatrosu - 2001

• Aslan Asker Şvayk : Bertolt Brecht - Antalya Devlet Tiyatrosu - 2001

• Eşek Arıları : Aristophanes - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2000

• Pazartesi Perşembe : Musahipzade Celal - Adana Devlet Tiyatrosu - 1999

• V.Frank (oyun) : Friedrich Dürrenmatt - Adana Devlet Tiyatrosu - 1998

• Kozalar : Adalet Ağaoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1997

• Ölüler Konuşmak İster : Melih Cevdet Anday - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1997

• Ben Feurbach : Tankred Dorst - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995

ROL ALDIĞI OYUNLAR

• Öldün, Duydun mu? : Yiğit Sertdemir - Altıdan Sonra Tiyatro - 2013

• Evaristo : Civan Canova - Altıdan Sonra Tiyatro - 2013

• Geyikler Lanetler : Murathan Mungan - Ankara Devlet Tiyatrosu

• Gılgameş : Zeynep Avcı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996

• Hüzün Coşkusu Altındağ : Yaşar Seymen\Adem Atar - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992

• Deli Dumrul : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990

• Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989

• Afife Jale : Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

• Karakolda : Sidney Kingsley - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985

OYNADIĞI FİLMLER

• İşe Yarar Bir Şey : Pelin Esmer - 2017 Gülistan

• Sen Aydınlatırsın Geceyi : Onur Ünlü - 2013 Kız Şevket

• Eyyvah Eyvah 3 : Hakan Algül - 2013 Necla

• Eyyvah Eyvah 2 : Hakan Algül - 2010 Necla

• Prensesin Uykusu : Çağan Irmak - 2010

• Ay Lav Yu: Sermiyan Midyat - 2009

• Meleğin Sırları : Aclan Büyüktürkoğlu- 2008

• Sınav : Ömer Faruk Sorak - 2006

• İnşaat : Ömer Vargı - 2003

• O da Beni Seviyor : Barış Pirhasan - 2001

• Kaçıklık Diploması : Tunç Başaran - 1998

OYNADIĞI DİZİLER

• Menajerimi Ara (2020)

• Hizmetçiler (2020)

• Jet Sosyete (2018-2020)

• Tatlı İntikam (2016)

• Kocamın Ailesi (2014)

• Medcezir (2014)

• Bebek İşi (2013)

• Galip Derviş (2013)

• Aldırma Gönül (2013)

• Kötü Yol (2012)

• Bizim Yenge (2011)

• Sen de Gitme (2011)

• Çakıl Taşları (2010)

• Yol Arkadaşım (2008)

• Fikrimin İnce Gülü (2007)

• Kabuslar Evi: "Gece Gelen Arkadaşlar" (2006)

• İlk Aşkım (2006)

• Taşların Sırrı (2006)

• Doktorlar (2006)

• Nefes Nefese (2005)

• Avrupa Yakası (2004)

• Bizim Evin Halleri (2000)

• Ferhunde Hanımlar (1993)

ÖDÜLLER

• 1988, Afife Jale filminde Kınar Hanım rolü ile Sanat Kurumu'nun En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü

• 1997, Benimkinin Adı Regine (Pierre Ray), Sanat Kurumu Yılın Yönetmeni Ödülü

• 1998, Kozalar (Adalet Ağaoğlu), İsmet Küntay En İyi Reji Ödülü

• 1998, Ölüler Konuşmak İster (Melih Cevdet Anday), İsmet Küntay En İyi Reji Ödülü

• 2000, Pazartesi Perşembe (Musahipzade Celal), İsmet Küntay En İyi Reji ödülü

• 2000, Pazartesi Perşembe (Musahipzade Celal), Çırağan Lions Kulübü - Türkan Kahramankaptan En İyi Yapım ödülü

• 2000, Pazartesi Perşembe (Musahipzade Celal), Sanat Kurumu En İyi Yapım ödülü

• 2000, Pazartesi Perşembe (Musahipzade Celal), Eleştirmenler Birliği En iyi Reji Ödülü

• 2000, İstanbul Şehir Tiyatroları, Gayrı Resmi Hürrem (Özen Yula), Afife En Başarılı Yönetmen Ödülü