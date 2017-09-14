Aysel Tuğluk'un Annesini Mezardan Çıkarttılar!

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı vekil Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine katılanlara saldırı düzenlendi. Cenaze mezarından menfaatildı.





Annesi Hatun Tuğluk'un cenazesine katılan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ve diğer khamlecılara saldırı düzenlendi. Saldırının sonrasında Tuğluk'un cenazesi mezardan menfaatildı. Cenazenin Dersim'e gdolayılmesi bekleniyor.







gazeteduvar'ın haberine göre cezaevinden özel izinle çıkan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, annesi Hatun Tuğluk'un cenazesine katıldı. Mezarlıkta toplanan bir grup cenazeye katılanlara saldırdı. Saldırı sonrası cenaze mezardan menfaatildı.



HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk, dün akşam Ankara'da yaşamını yitirdi. Hatun Tuğluk'un cenazesi bugün Batışehir'te bir cemevine getirildi. Buradaki törene, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP Sözcüsü Osman Baydemir, HDP milletvekilleri, Ahmet Türk ile yakınları katıldı.



Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Aysel Tuğluk da özel izinle jandarma eşliğinde cenaze törenine gitti. Cenaze boyunca Tuğluk'u yakınları sakinleştirmeye çalıştı.



GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI





Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un defnedildikten sonra mezardan menfaatilmasına ait görüntüler ortaya çıktı.







CENAZE MEZARDAN ÇIKARILDI





Hatun Tuğluk'un cenazesi defnedilmek üzere İncek Mezalığı'na gdolayıldü. Burada toplanan bir grup, "Burada şehit cenazesi var, buraya terörist cenazesi gömdürmeyiz" diyerek cenazeye katılanlara saldırdı.



Çok sayı çevik kuvvet polisinin bulunduğu sırada yaşanan olaya müdahale edildi. 50 kişilik grubun saldırısının sonrasında cenaze mezardan menfaatildı. Hatun Tuğluk'un cenazesinin Dersim'e gdolayılmesi bekleniyor.



Ayrıcı saldırıy ile ilgili açıklama yapan HDP Genel Meclisi, "Eş Genel Başkan Yardımcımız Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un, Ankara Batışehir Cemevi'nden kaldırılan cenazesinin defin prosedürlerinden sonra İncek Mezarlığı'nda ırkçı saldırı gerçekleşmiştir.



"Bu cenazeyi defnettirmeyeceğiz" diyerek mezarlığın etrafını saran ırkçılar sebebiyle Eş Genel Başkanımız Serpil Kemalbay, milletvekillerimiz ve cenazeye katılanlar mezarlıkta mahsur kalmıştır. Saldırının üzerinden yarım saat geçmesine rağmen hala yeterli polis takviye edilmemiştir. dedi.



SIRRI SAKIK: BİRKAÇ SAAT BOYUNCA LİNÇ TEHLİKESİ YAŞADIK





Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine katılan Sırrı Sakık, cenazeyi hedef alan saldırıyı anlattı: "Birkaç saat boyunca linç tehlikesi yaşadık. Bir güruh saldırdı ve tüm güvenlik güçleri seyretti. Korkunç! Şu anda cümle teoriıyorum, konuşamıyorum."



Saldırganların sayısının gittikçe arttığını kaydeden Sakık, takviye polis ekiplerinin gelmediğini ifade etti. Saldırı sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya görüştüğünü aktaran Sırrı Sakık, şu şekilde devam etti:



"Toprağın altında buluşmayı bile beceremiyorsak bu iklimi yaratan siyasetçilerin günahı yok mu? Asıl konuşulması gereken budur. Evi İncek'te bir anne. Hep pencereden bakar, beni bu mezara gömün' dermiş. Onu vasiyeti gereği istek ettiği mezarlığa gömmeye çalışırken 'Buraya Kürdü, Aleviyi, Ermeniyi gömdürtmeyiz! Gömerseniz de çıkartır parçalarız!' diye bağırdılar. İnanabiliyor musunuz? O sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradım ve konuştum. 'Durum çok vahim' dedim. Ancak önce 20-30 kişi olan saldırganların sayısı 100'e çıktı. Takviye polis gelmedi. Saldırganlar polislere adıyla ve '… ağabey' diye hitap ediyorlar; '…Ağabey sen de bizim sağa gel' diye bağırıyorlardı. Bir Kürdün, bir Alevinin, bir Ermeninin bu topraklarda gömülmeye hakkı yok mu? Hernet bu iklimin nasıl yaratıldığını sorgulaması lazım."



SANCAR: TELEFONLARIMIZA ÇIKMADILAR





HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, saldırı başladığında Ankara Valisi'nin aradığını ama 40 dakika sonra görüşebildiklerini anlattı. Saldırının sorumlusunun valilik ve hükümet olduğunu belirten Sancar, şöyle dedi:



"Saldırı başlar başlamaz arkadaşlar beni aradı. Hemen Ankara Valisi'ni cebinden aradım. Koruması çıktı. İncek'te cenazeye saldırı olduğunu ve derhal önlem alınması gerektiğini ifade ettim. Koruması bana 'Hemen ileteceğim' dedi ancak Vali bana tam 40 dakika sonra döndü. Dedi ki, 'Biz gömülmesini sağlarız.' Neredesiniz bu saatte kadar' diye sordum. Neredesiniz? Neden oraya takviye polis gönderilmiyor? Emniyetin bundan haberi vardı ve seyrettiler. Her birimiz valiyi, emniyet müdürünü ve ulaşabileceğimiz herkesi aradık. Telefonlarımıza çıkmadılar. Bu korkunç bir olay. Böyle bir alçalma olamaz! Bu organize bir iş. Bu olayın asıl sorumlusu hükümettir, valiliktir, emniyettir."



(DUVAR)