Kars 36 Spor'un hükmen mağlubiyet kararı döndü

Kars 36 Spor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Dersim Spor ile oynadığı ve 4-2 kazandığı maçta yaptığı 'kural hatası' gerekçesiyle aldığı hükmen mağlubiyet kararı tahkim kurulundan döndü.

Kars 36 Spor'un Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Dersim Spor ile oynadığı ve 4-2 kazandığı karşılaşma sonrasında 'kural hatası' yaptığı gerekçesiyle 3-0 hükmen yenik sayılması kararı tahkim kurulundan döndü.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor, Dersim Spor'u 4-2 ile geçtiği Ziraat Türkiye Kupası 1'inci ön eleme maçında 'kural hatası' yaptığı gerekçesiyle hükmen yenik sayılmıştı.

Bunun üzerine harekete geçen Kars 36 Spor yönetimi, alınan karara itiraz etti. Kars 36 Spor yönetiminin itirazı üzerine PFDK'da yeniden değerlendirilen karar düzeltildi. Alınan yeni kararla birlikte Kars 36 Spor'un 17 Eylül'de Tuceli'de Dersim Spor ile oynadığı ve 4-2 kazandığı maç sonucu yeniden tescil edildi.

Konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Fedarasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada; "Kars 36 Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 22.09.2023 tarih ve E.2023-2024/125 - K.2023-2024/156 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Kars 36 Spor Kulübü'nün gerekçeli kararda açıklanacak nedenlerle itirazının kabulü ile PFDK kararının bozulmasına, oyuncu uygunluğuna aykırı eylemi nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22-d maddesi uyarınca verilen (3-0) hükmen mağlup sayılması cezasının kaldırılmasına,oy çokluğu ile karar verilmiştir" denildi.

Federasyon tarafından alınan karar Kars 36 Spor camiasında sevinçle karşılandı. Kars 36 Spor Ziraat Türkiye Kupası 1'inci eleme turunda kendi saha ve seyircisi önünde Ağrı Doğubayazıt Spor'u ağırlayacak. Bu karşılaşmadan galip ayrılan taraf ise 2'inci eleme turunda İnagöl Spor ile karşılaşacak. - KARS