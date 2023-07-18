Şampiyonlar Tunceli'de Kamp Yapıyor

Kick Boks Norveç Milli Takım Antrenörü Daimi Akın ve dünya şampiyonu sporcular, Tunceli'de 5 günlük kampa girdi. Dersim Kick Boks Spor Kulübü tarafından düzenlenen kamp programına Norveç Milli Takımı, Elazığ ve İstanbul'dan da sporcular katıldı. Kamp süresince antrenmanlar yapılacak ve başarıya odaklanılacak.

- Şampiyonlar, Tunceli'de kampa girdi

TUNCELİ - Kick Boks Norveç Milli Takım Antrenörü Daimi Akın, şampiyon sporcularıyla birlikte Tunceli'ye geldi. Aynı zamanda dünya şampiyonu Duygu Turan ve Elazığ'dan giden sporcular da Tunceli'de 5 günlük kampa girdi.

Tunceli'de faaliyet gösteren ve başta Erivan Barut olmak üzere çok sayıda dünya ve Türkiye şampiyonu çıkaran Dersim Kick Boks Spor Kulübü kamp programı düzenledi. Kampa Norveç Milli Takım Antrenörü Daimi Akın, beraberinde getirdiği dünya şampiyonu 3 sporcu ile katıldı. Kampa aynı zamanda dünya şampiyonu Duygu Turan ile Elazığ'dan antrenör ile sporcular katıldı.

1985 yılında Tunceli'den Norveç'e gittiğini aktaran Kick Boks Norveç Milli Takımı Baş Antrenörü Daimi Akın, "Kick boksa 1988 yılında başladım. 12 yıl Norveç Milli Takımı'nda dövüştüm. 2000 yılından sonra da Norveç Kick Boks Milli Takım baş antrenörüyüm. Norveç'te milli takım hocası olarak sadece bir antrenör var. O da 23 yıldır benim. Bu yıllar arasında 95 tane Avrupa, dünya çapında derecelerimiz var. Sporcuların 35 Avrupa, dünya şampiyonlukları var. 20 profesyonel kemeri olan sporcum var. Buraya Gürsel hocamın isteği üzerine 3 dünya şampiyonu sporcumuzla geldik. 6 gün sürecek kamp yapıyoruz" dedi.

Kulübün salonunu çok beğendiğini belirten Akın, "Bir sürü ülke geziyorum böyle bir salon görmedim. Gerek büyüklüğü, gerek temizliği, gerekse de ışıklandırması her şeyi mükemmel. Umarım burada tekrar kamp yaparız. Eğer burada salon ve konaklama ayarlanabilirse seneye buraya bir sürü ülkeden sporcu getirebiliriz. Bu hem buradaki gençler, hem de çevre illerdeki gençler için çok güzel olur. Ben, aynı zamanda Avrupa Kick Boks Federasyonu yönetimine üyeyim. Avrupa Dünya Hocalar Komitesi başkanıyım. Benim bir sürü sporcu getirmek son derece kolay bir şey" diye konuştu.

Başarıdan başarıya koşmaya devam ettiklerini ifade eden Kulüp Antrenörü Gürsel Tayam ise "En son 6-13 Temmuz'da Mardin'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na gittik. Bir birincilik, bir ikincilik, iki de üçüncülük çıkardık. Başarı için sürekli çalışmak gerekiyor. Norveç'ten gelen Daimi hoca ve sporcuları, İstanbul'dan gelen dünya şampiyonu Duygu Turan, Elazığ'dan gelen sporcularla birlikte kampa girdik. Daimi hoca Norveç Milli Takım antrenörü ve çok başarılı. Bizi kırmadı Norveç'ten buraya geldi. Beş günlük süreçte antrenmanlara devam edeceğiz. Bu sürecin çok yararlı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kasım ayında Portekiz'de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi sporcusu Erivan Barut'un temsil edeceğini dile getiren Tayam, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Bizim tek gayemiz spor ve başarı. Başka bir gayemiz yok" ifadelerini kullandı.