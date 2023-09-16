Kars 36 Spor Ziraat Türkiye Kupası için Tunceli'ye hareket etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası maçı için hazırlıklarını tamamlayarak Tunceli'ye hareket etti. Kars 36 Spor, 17 Eylül 2023 Pazar günü Dersim Spor ile karşılaşacak.