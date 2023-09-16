Kars 36 Spor Ziraat Türkiye Kupası için Tunceli'ye hareket etti
Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası maçı için hazırlıklarını tamamlayarak Tunceli'ye hareket etti. Kars 36 Spor, 17 Eylül 2023 Pazar günü Dersim Spor ile karşılaşacak.
Kars 36 Spor Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması için Tunceli'ye hareket etti.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor kupa maçı hazırlıklarını tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil beyazlı ekip bugün otobüsle Tunceli'ye yola çıktı. Kars 36 Spor 17 Eylül 2023 Pazar günü Ziraat Türkiye Kupası öne ele turunda Dersim Spor ile karşılaşacak.
İlk ciddi sınavına çıkacak olan Kars 36 Spor'da hedef deplasmanda Dersim Spor'u yenerek kupada yoluna devam etmek. Yeşil beyazlı ekipte sakat sporcu bulunmazken, Kulüp Başkanı Ali Uçum, her şeye rağmen Kars 36 Spor'un zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf olacağına inanıyor. - KARS