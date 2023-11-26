Tuncelili Kick Boks Sporcusu Erivan Barut Dünya Şampiyonu Oldu

Tuncelili kick boks sporcusu Erivan Barut, Portekiz'in Lizbon şehrinde gerçekleştirilen Kick Boks Dünya Şampiyonası finalinde İsrailli rakibini büyük farkla yenerek şampiyon oldu. Türkiye ve Tunceli'ye yaşattığı gururu, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ile telefonda paylaşan Erivan Barut, Türkiye'nin spor anlamında da ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya gösterdiklerini söyledi.

Tunceli'de 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren Dersim Kick Boks Spor Kulübü sporcusu Erivan Barut, 17-25 Kasım tarihleri arasında Portekiz'in Lizbon şehrinde düzenlenen Büyükler Kick Boks Dünya Şampiyonası'na Türkiye'yi temsilen katıldı. Polonyalı ve Hırvat rakiplerini yenerek finale yükselen Erivan Barut, finalde de İsrailli rakibini büyük bir farkla yenerek şampiyon oldu.

Türkiye ve Tunceli'ye yaşattığı gururu Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ile telefonda paylaşan Erivan Barut, "Polonyalı, Hırvat ve finalde de İsrailli rakibime karşı çok üstün performans sergileyerek İstiklal Marşımızı okutmak ve bayrağımızı dalgalandırmak nasip oldu. Tüm dünyaya Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu bir kere daha gösterdik" dedi.

Erivan Barut ile Tunceli ve ülke olarak gurur duyduklarını dile getiren Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ise, "Şampiyonaya bir çok ülke katıldı. Ancak büyükler kategorisinde Tuncelili Erivan dünya şampiyonu oldu. Seninle gurur duyuyoruz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde bu başarıyı yakalaman ayrıca önemli. Türk kadının gücünü tüm dünyaya göstermiş oldun" ifadelerini kullandı.

Dersim Kick Boks Spor Kulübü Antrenörü Gürsel Tayam da, "Erivan kick boks, muaythai ve boksta gerek ülkemizde gerek Avrupa'da gerekse dünyada önemli dereceler elde etti. En son Portekiz'de dünya şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur daha yaşattı. Sporcumu tebrik ediyorum" diye konuştu. - TUNCELİ