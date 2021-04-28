Ayşe Pınar Alabora kimdir? Pınar Öğün kaç yaşında, nereli? Pınar Öğün biyografisi!
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Ayşe Pınar Alabora kimdir? Pınar Öğün kaç yaşında, nereli? Pınar Öğün biyografisi!

Ayşe Pınar Alabora kimdir? Pınar Öğün kaç yaşında, nereli? Pınar Öğün biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

İlk sinema filmi, Atıf Yılmaz'ın son filmi olan 2004 yapımı Eğreti Gelin'dir. Bunun dışında Maya adlı bir başka uzun metrajlı film ile çeşitli kısa metrajlı filmlerde rol alan Öğün, reklam ve seslendirme çalışmaları da yaptı. 2010'da yayınlanmaya başlayan ve Türkan Saylan'ın yaşamını konu alan Türkan dizisinde Saylan'ı canlandıran Ayşe Pınar Alabora kimdir? Pınar Öğün kaç yaşında, nereli? Pınar Öğün mesleği nedir? Pınar Öğün hayatı ve biyografisi nedir?

İlk sinema filmi, Atıf Yılmaz'ın son filmi olan 2004 yapımı Eğreti Gelin'dir. Bunun dışında Maya adlı bir başka uzun metrajlı film ile çeşitli kısa metrajlı filmlerde rol alan Öğün, reklam ve seslendirme çalışmaları da yaptı. 2010'da yayınlanmaya başlayan ve Türkan Saylan'ın yaşamını konu alan Türkan dizisinde Saylan'ı canlandıran Ayşe Pınar Alabora kimdir? Pınar Öğün kaç yaşında, nereli? Pınar Öğün mesleği nedir?Pınar Öğün hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

AYŞE PINAR ALABORA KİMDİR?

Ayşe Pınar Öğün (d. 20 Ağustos 1984, Ankara), Türk oyuncudur. Başrol oynadığı Türkan dizisiyle tanınır.

YAŞAMI

Çerkes asıllı bir ailenin kızı olarak Ankara'da dünyaya gelmiştir.

EĞİTİMİ

2002'de girdiği Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden 2006'da mezun oldu. 2006-2008 yılları arasında Londra Müzik ve Dramatik Sanatlar Akademisi'nde profesyonel oyunculuk eğitimi gördü. Bu süre içinde İngiltere'de tiyatro oyunlarında oynadı.

ÖZEL YAŞAMI

19 Kasım 2009'da oyuncu Memet Ali Alabora ile evlenmiştir.

KARİYERİ

İlk sinema filmi, Atıf Yılmaz'ın son filmi olan 2004 yapımı Eğreti Gelin'dir. Bunun dışında Maya adlı bir başka uzun metrajlı film ile çeşitli kısa metrajlı filmlerde rol alan Öğün, reklam ve seslendirme çalışmaları da yaptı. 2010'da yayınlanmaya başlayan ve Türkan Saylan'ın yaşamını konu alan Türkan dizisinde Saylan'ı canlandırdı.

SİNEMA

Eğreti Gelin

The Net 2.0

Resurrecting the Street Walker

Jaded/Tatsız Tuzsuz

Maya's Revenge/Maya'nın İntikamı

Ayna

Kapalı Devre

TELEVİZYON

Hayalet

Türkan

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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