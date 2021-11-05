Ayşe öğretmenin 'pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'ın Hırkatol köyünde 26 yıldır öğretmenlik yapan ve aynı zamanda ziraat mühendisi olan Ayşe Aydoğan'ın (50) projesi kapsamında 150 dekar alana ekilen pampas otu, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Hollanda'ya süs bitkisi olarak ihraç ediliyor. Aynı zamanda köydeki yaklaşık 100 kadına da iş imkanı sağlandı.

Belçika'da yaşayan İbrahim Çal (35), 1,5 yıl önce pandemi nedeniyle memleketi Hırtakol köyüne geldi. Burada köy muhtarı Mustafa Aydoğan ve eşi Ayşe Aydoğan'ı ziyaret etti. Sohbet sırasında Ayşe Aydoğan, köyde atıl olan dere kenarındaki arazilerde pampas otu yetiştirilebileceğini ve bunun da renklere boyanıp süs bitkisi olarak satılabileceğini söyledi. Bunun üzerine İbrahim Çal da birlikte yaptıkları çalışmaları sonucu 150 dekar alana pampas otu ekip, bunların renklendirilip, düzenlenmesi için tesis kurdu.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da tesisi gezip çalışanlarla sohbet etti. Kadınlara yeni istihdam kapısı açıldığı için mutlu olduğu ifade eden Vali Aydoğdu, "Merkeze bağlı Hırkatol köyündeyiz. Burada kamışlardan 100'e yakın hanımefendinin elde ettiği ürünleri Amerika, İngiltere, Fransa, Hollanda'ya süs bitkisi olarak ihraç ediyoruz. Burada gelecek yıldan itibaren 250 dönüm yere de kamışlardan ekip şu anki sahnenin 4-5 katı kadın istihdam edeceğiz. İnsanlar burada canla başla çalışıyor. Süs bitkilerini Aksaray'ın merkez köyünden dünyaya ihraç ediyoruz. Renkleri de muhteşem. Burayı gezdiğimizde şunu görüyoruz, inandığınız ve el birliği yaptığınız zaman, her türlü zorluğun üstesinden geliyorsunuz. Burada inanılmaz bir başarı hikayesi var. Gördüğünüzde gurur duyuyorsunuz. Aksaray gelişmeye dönüşmeye devam ediyor. Biz de bunları gördüğümüz anda çok mutlu oluyoruz. Gelecek yıl inşallah bunu daha yükselterek, daha profesyonel yaparak ve daha istihdamı artırarak bunu bütün dünyaya yayacağız" diye konuştu.

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