Aynı gün alınan bot yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aynı gün alınan bot yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aynı gün alınan bot yandı Balıkesir'in Marmara ilçesinde iskeleye demirli bot saniyeler içinde alev alev yandı.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Aynı gün alınan bot yandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Marmara ilçesinde iskeleye demirli bot saniyeler içinde alev alev yandı.

Balıkesir'e bağlı Marmara ilçesinde Jandarma Komutanlığı'na yeni tahsis edilen bot, aynı gün yandı. Botu üreten firmanın teknik ekibinin bilgi verdiği sırada çıktığı belirtilen yangın anı cep telefonlarınca kaydedildi.

Marmara Adası Saraylar mevkiinde Jandarma Komutanlığı'na yeni tahsis edilen botta aynı gün yangın çıktı. Botu üreten teknik firmanın bilgi verdiği sırada çıkan yangında yükselen dumanlar ilçenin birçok yerinde görüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Aynı gün alınan bot yandı

Valilik 'Lütfen sesi açınız' notuyla paylaştı! Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi

Valilik "Lütfen sesi açınız" notuyla paylaştı! Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi

 Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca olanlar oldu! Böylesi film sahnelerinde bile yok

Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca olanlar oldu! Böylesi film sahnelerinde bile yok

 Kayıp okul müdürünün cansız bedeni, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bilekleri kesilmiş halde bulundu

Kayıp okul müdürünün cansız bedeni, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bilekleri kesilmiş halde bulundu

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Demirçeviren - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title