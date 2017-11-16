Aykut Kocaman, Fenerbahçeli Futbolcuları 2,5 Saat Çalıştırdı
Osmanlıspor maçından sonra istifa sinyali veren ancak daha sonra vazgeçen Teknik Direktör Aykut Kocaman, takıma 2 saat 20 dakika antrenman yaptırdı.
Fenerbahçe, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 12. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 2 saat 20 dakika sürdü.
5'E 2 TOP KAPMA ÇALIŞMASI YAPTILAR
İki bölüm halinde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet, dayanıklılık çalışan oyuncular; ikinci bölümde ise koşu, ısınma, koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrıldılar ve 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptılar. Pas çalışmasıyla süren antrenman çift kale maçla tamamlandı.
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
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