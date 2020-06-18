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Aydın voleybolda kadro tamam

VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 7'si dış transfer olmak üzere toplam 12 oyuncuyla anlaşarak 2020-21 sezonu kadrosunu oluşturdu.

Aydın voleybolda kadro tamam
18.06.2020 13:40 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:55

VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 7'si dış transfer olmak üzere toplam 12 oyuncuyla anlaşarak 2020-21 sezonu kadrosunu oluşturdu. Mavi-beyazlılar, geçen sezonki kadrosundan 8 oyuncuyla ise yollarını ayırdı.

Aydın temsilcisi dış transferde Aslıhan Kılıç, Pınar Eren, Rachael Adams, Eylül Akarçeşme, Ezgi Dağdelenler, Janset Cemre Erkul ve Anthi Vasilantonaki ile iç transferde ise Ecem Alıcı, Duygu Düzceler, Hande Korkut, Maret Balkestein ve Meryem Boz'la el sıkıştı.Aydın Büyükşehir Belediyespor, geçen sezonki kadrosundan Celeste Plak, Erçe Su Kasapoğlu, Semra Özer, Sasa Planinsec, Hazal Selin Arifoğlu, Arelya Karasoy, Ece Hocaoğlu ve Bihter Dumanoğlu ile yollarını ayırdı. Aydın ekibinin başka transfer yapmayacağı öğrenildi.


Kaynak: DHA

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