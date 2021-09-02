Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki taşınmazın imar planı değişiklikleri onaylandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki taşınmazın imar planı değişiklikleri onaylandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki taşınmazın imar planı değişiklikleri onaylandı
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Özelleştirme kapsam ve programında yer alan Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki taşınmaza ilişkin imar planı değişikliklerine onay verildi.

Özelleştirme kapsam ve programında yer alan Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki taşınmaza ilişkin imar planı değişikliklerine onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi'ndeki bazı parsellere ilişkin "ticaret-turizm-konut alanı, sağlık tesisi alanı, park, trafo alanı, kanal ve yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik imar planı değişiklikleri onaylandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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