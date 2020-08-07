Aydın'ın ciğerleri onlara emanet
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Aydın'ın ciğerleri onlara emanet

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri yılın ilk 6 ayında 31 orman yangınına müdahale etti.

Aydın'ın ciğerleri onlara emanet
07.08.2020 12:12 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:16

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri yılın ilk 6 ayında 31 orman yangınına müdahale etti.

Aydın'ın ateş savaşçıları orman yangınları ile mücadeleye devam ederken, 2019 yılında Aydın'da meydana gelen 39 orman yangınında 19,9 hektar, 2020 yılının ilk altı ayında ise meydana gelen 31 orman yangınında, 14,5 hektarlık alan yangından etkilendi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Aydın Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 178 yangın söndürme işçisi, 27 arazöz, 2 dozer, 3 greyder, 1 helikopter, 15 ilk müdahale aracı, 6 su ikmal aracı ve 2 treyler orman yangınları ile mücadeleye devam ediyor. Gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı eğitimler ile yangınlara 24 saat hazır hale gelen ekipler 2020 yılının ilk 6 ayında 31 orman yangınına ortalama 11 dakika sürede müdahale ederek, daha fazla ormanlık alanın zarar görmesini engelledi.

"2019 yılında 19,9 hektar alan zarar gördü"

Aydın'da 2019 yılında meydana gelen 39 adet orman yangınında 16,5 hektarı örtü, 3,4 hektarı tepe, olmak üzere toplam 19,9 hektarlık alan zarar gördü. Yangınlara ilk müdahale süresi ortalaması ise 12 dakika olarak gerçekleşti. Meydana gelen 39 yangında, 7'si ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklı 2,8 hektar, 3'ü kasıtlı 0,8 hektar, 11'i doğal nedenlerden 2,3 hektar, 18'i faili meçhul olmak üzere 13,9 hektar alan yangından etkilendi.

"Yangına müdahale süresi 11 dakikaya indi"

2019 yılında ekiplerin orman yangınlarına ortalama müdahale süresi 12 dakika iken, bu süre 2020 yılının ilk 6 ayında 11 dakikaya düştü. 2020 yılının ilk 6 ayında 31 adet orman yangınında 12 hektarı örtü, 1,5 hektarı tepe olmak üzere toplam 14,5 hektarlık alan zarar gördü. Yangına ilk müdahale süresi ise ortalama 11 dakika oldu. Meydana gelen 31 yangında, 3'ü ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklı 1,4 hektar, 1'i kasıtlı 0,1 hektar, 1'i kaza 0,1 hektar, 3'ü doğal nedenlerden 0,2 hektar, 23'ü faili meçhul 12,7 hektar alan yangından etkilendi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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