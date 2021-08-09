Aydın'da yeniden orman yangını çıktı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da yeniden orman yangını çıktı (2)

Aydın'da yeniden orman yangını çıktı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONTROL ALTINA ALINDITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aydın Nazilli- Bozdoğan yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Devlet buradadır, yangından zarar gören kimseyi mağdur etmeyeceğiz.'
Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Devlet buradadır, yangından zarar gören kimseyi mağdur etmeyeceğiz."
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ediyor.'
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ediyor."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Caner Erkin Fatih Terim Metin Oktay Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın'da yeniden orman yangını çıktı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 23:22:33. #1.16#

title