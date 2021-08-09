Aydın'da yeniden orman yangını çıktı (2)
KONTROL ALTINA ALINDITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
KONTROL ALTINA ALINDI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aydın Nazilli- Bozdoğan yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.
ANKARA, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı