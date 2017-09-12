Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'ın Germencik ilçesinde güvercin kümesleri içerisine zulalanmış 300 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydın-İzmir otoyolu Alangüllü mevkisinde bir adrese operasyon düzenledi.



Adreste güvercin kümesleri içerisine zulalanmış 300 gram esrar ile hassas terazi ele geçirdi.



Olayla ilgili T.T ve A.İ. yakalandı. T.T. ifadesinin ardından tutuklanırken, A.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.