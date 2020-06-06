Aydın'da traktör koltuğuna metamfetamin saklayan kişi tutuklandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde traktöründe uyuşturucu bulunan 66 yaşındaki kişi, tutuklandı.
06.06.2020 21:25 | Son Güncelleme: 06.06.2020 22:22
Aydın'ın Germencik ilçesinde traktöründe uyuşturucu bulunan 66 yaşındaki kişi, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turanlar Mahallesi'nde H.K'nin kullandığı traktörü durdurdu.
Traktörde yapılan aramada koltuğun altına gizlenmiş 54 gram metamfetamin ele geçirildi.
H.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Kaynak: AA