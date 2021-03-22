AYDIN Aydın'da tepki çeken görüntü

Aydın'da tepki çeken görüntü

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, bir köpeğin iple otomobilin arkasına bağlanarak çekilmesi tepki çekti. Bu anlar, bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.

Aydın- Denizli Karayolu kırsal Pamukören Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan 20 B 1177 plakalı otomobile bir köpeğin, iple bağlanarak çekildiği görüldü. Yoldan geçen bir sürücü tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada yer aldı. Akıbeti belle olmayan can dostuna yapılan uygulamaya büyük tepki gösteren hayvanseverler, sürücünün yakalanarak ceza almasını ve köpeğin de kendisinden alınmasını talep etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı