AYDIN Aydın'da tepki çeken görüntü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AYDIN Aydın'da tepki çeken görüntü

22.03.2021 19:26 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:40

Aydın'da tepki çeken görüntüAYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, bir köpeğin iple otomobilin arkasına bağlanarak çekilmesi tepki çekti.

Aydın'da tepki çeken görüntü

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, bir köpeğin iple otomobilin arkasına bağlanarak çekilmesi tepki çekti. Bu anlar, bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.

Aydın- Denizli Karayolu kırsal Pamukören Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan 20 B 1177 plakalı otomobile bir köpeğin, iple bağlanarak çekildiği görüldü. Yoldan geçen bir sürücü tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada yer aldı. Akıbeti belle olmayan can dostuna yapılan uygulamaya büyük tepki gösteren hayvanseverler, sürücünün yakalanarak ceza almasını ve köpeğin de kendisinden alınmasını talep etti.

AYDIN Aydın'da tepki çeken görüntü
AYDIN Aydın'da tepki çeken görüntü
AYDIN Aydın'da tepki çeken görüntü
AYDIN Aydın'da tepki çeken görüntü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Merve Dizdar Acun Ilıcalı Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AYDIN Aydın'da tepki çeken görüntü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 19:41:17. #1.16#
title