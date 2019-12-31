Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 5 gram esrar, 104 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 1 av tüfeği ve 6 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.