Aydın'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

AA / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel
Aydın'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir kafenin önünde E.A (22) ile Y.C. (28), arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.C, E.A'yı sırtından bıçakladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı E.A, ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Y.C'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

AA / Murat Şenbaklavacı - Son Dakika Haberleri
TERAPİ MERKEZİ'NDE CİNSEL SALDIRIYA 40 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

TERAPİ MERKEZİ'NDE CİNSEL SALDIRIYA 40 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

 EVDE KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR; 13 METRE DERİNE İNMİŞLER

EVDE KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR; 13 METRE DERİNE İNMİŞLER

 SULTANGAZİ'DE TACİZ İDDİASI SONRASI ŞÜPHELİNİN İŞ YERİ KURŞUNLANDI

SULTANGAZİ'DE TACİZ İDDİASI SONRASI ŞÜPHELİNİN İŞ YERİ KURŞUNLANDI
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Altay Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şans Oyunları Demet Akalın Berfu Yenenler
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Ali Koç Marcao Mesut Özil Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Murat Kurum Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aydın'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 17:03:00. #1.12#