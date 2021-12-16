Aydın Büyükşehir'in Halk Ekmek aracına saldırı - Haberler
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Aydın Büyükşehir'in Halk Ekmek aracına saldırı

Aydın Büyükşehir'in Halk Ekmek aracına saldırı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Germencik ilçesinde dağıtım yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Mobil Aracı'na saldıran bir şahıs, araç içerisindeki personeli "Siz kimsiniz" diyerek darp etti.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde dağıtım yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Mobil Aracı'na saldıran bir şahıs, araç içerisindeki personeli "Siz kimsiniz" diyerek darp etti.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen ucuz halk ekmeğin mobil araç ile vatandaşlara dağıtımını yapan Bülent Balıkçı, Germencik Gümüşyeniköy Mahallesi'nde market işlettiği öğrenilen M.Y. tarafından yolda durduruldu. Aracı durduran büyükşehir personeli Balıkçı, M.Y. ile konuşmak için camı açtı. İddiaya göre market sahibi M.Y. mobil ekmek aracının kapısını açıp, "Siz kimsiniz" diyerek Balıkçı'ya yumruk atmaya ve darp etmeye başladı. Büyükşehir personeli Balıkçı canını korumak için, mobil aracı ile hızla bölgeden uzaklaşarak, hemen jandarma ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - AYDIN

Aydın Büyükşehir'in Halk Ekmek aracına saldırı

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