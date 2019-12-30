: Aydın Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle tuzlama çalışması yaptı - AYDIN

30.12.2019 16:37 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:40

Aydın'ın Buharkent, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar ve Koçarlı ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün gece başlayan kar yağışı dolayısıyla ekipler harekete geçti.

Ekipler, Buharket'in Ericek ve Gündoğan, Kuyucak'ın Taşoluk, Musakoluk, Sarıcaova, Yeşildere, Yukarı Yakacık, Ovacık ve Belenova, Nazilli'nin Aşağıyakacık ve Bağcıllı, Sultanhisar'ın Malgaçmustafa ile Koçarlı'nın Kızılcabölük ve Bağarcık mahallelerindeki yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ekiplerin, meteorolojik veriler ışığında kış boyunca hazır bekletileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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