Axess'ten cebe inen ticari kredi kartı

Akbanklı KOBİ'ler artık Akbank Mobil'den, Akbank Müşteri İletişim Merkezi'nden veya şubelerden başvurdukları kredi kartlarının dijital versiyonlarına ıslak imza gerekmeksizin mobil uygulamalarından anında erişiyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, ödeme sistemlerinde yeni bir devir başlatan özellik ile Axess ve Wings ticari kart sahibi olan KOBİ'ler kartlarını anında kullanmaya, kaybolmayan chip-para kazanmaya, Mil Puan biriktirmeye, yüz binlerce anlaşmalı üye iş yerinde taksit ve ayrıcalıklardan faydalanmaya hemen başlıyor. Bireysel müşterilerden sonra Akbank'lı KOBİ'ler de başvurdukları Axess ve Wings ticari kartlarının adreslerine ulaşmasını beklemiyor. Kartlarını internet harcamalarında ve mobil ödemelerde anında kullanmaya başlıyor. Kart numarası gibi bilgilere fiziksel kartın üzerinde değil mobil uygulamada yer veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Ödeme Sistemleri Bölüm Başkanı Şebnem Dağ Güven, yeni bir görsel tasarım ile müşterilere sunulan Axess ticari kart ile ilgili, Akbank bireysel kredi kartlarından sonra, ticari kredi kartları ile sunulan dijital deneyimin de özellikle KOBİ'lerin dijital ödeme faaliyetlerinde fark yaratacağının belirterek, "Sektörümüzü ileri taşımak için Akbank ödeme sistemlerinde bütünsel bir dijital dönüşüm stratejisi hayata geçiriyoruz. Değişen müşteri alışkanlıkları ve dinamikler bizlere yaptığımız dijital yatırımların doğruluğunu gösteriyor. Dijitalleşmenin hızla yaygınlaştığı ve müşterilerimizin dijital çözümlere eğiliminin daha da arttığı bu dönemde, dijital ödemeler tecrübemizi arkamıza alarak Türkiye'de ticari kartlar için bir ilk olacak yepyeni bir ürünün müjdesini sizlerle paylaşmak isterim. Akbank ticari kredi kartlarında da artık, kartların anında cebe indiği, benzersiz bir dijital dönem başlıyor." ifadelerini kullandı.

"Müşterilerimiz ödemeleri için ceplerinden kartlarından çok telefonlarını çıkaracak"

Güven, Türkiye'de ticari kredi kartlarında da Digital First programını Mastercard ile hayata geçiren ilk banka olduklarını, bu yeniliğin arkasına da her zaman olduğu gibi müşteri deneyimi odağı ve tasarım gücünü koyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Artık KOBİ müşterilerimiz başvuruları onaylanır onaylanmaz kart bilgilerini Akbank Mobil ve Axess Mobil üzerinden hemen görüntüleyebiliyor ve kartlarını anında kullanabiliyorlar. Müşterilerimiz aynı zamanda internet alışverişlerinde kullanacakları kartlarının limitlerini de kolayca mobil uygulamaları üzerinden değiştirebiliyorlar. Geçtiğimiz yıl eylül ayında Axess'te başlayan marka dönüşüm yolculuğumuzu, Axess ticari kartlara da yansıttık. Yeni kart tasarımımız ile müşterilerimizde, daha sade ve yenilikçi bir deneyim yaratmayı hedefledik. Yeni Axess ticari kart tasarımımız ile Türkiye'nin üzerinde kart numarası bulunmayan ilk ticari kredi kartını müşterilerimize sunuyor olmak da bizleri ayrıca heyecanlandırıyor. Temassız ödeme konusunda zaten pazarın çok önünde bir kullanım alışkanlığına sahip müşterilerimizin sunduğumuz bu dijital deneyim ile birlikte önümüzdeki dönemde ödemeleri için ceplerinden kartlarından çok telefonlarını çıkaracaklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Lansmana özel bir de kampanyamız bulunuyor. 31 Mart'a kadar ilk kez cebe inen Axess veya Wings ticari kredi kartlarımıza başvuran, daha önce bankamızda ticari kredi kartı olmayan KOBİ'lerimiz, 1 Mart-30 Nisan arasında yapacakları 10 bin TL'ye kadar olan tüm alışverişlerini ücretsiz ve faizsiz olarak 2 ay sonra ödüyor. Üstelik ilk kez Axess ticari kart sahibi olacaklar, lansman kampanyamıza ek olarak ticari kredi kartları ile yapacakları alışverişlerinden 500 TL'ye varan kaybolmayan chip-para kazanabiliyorlar."

Mastercard Türkiye Müşteri İlişkileri Yönetimi Başkan Yardımcısı Hüsnü Avşar Gürdal ise Mastercard olarak hızla dijitalleşen dünyada, KOBİ'lerin ihtiyaçlarına cevap verecek yenilikçi, hızlı ve güvenli çözümler üzerinde çalışmaya devam ettiklerini aktararak, "Ödeme teknolojilerinde yeni bir standart olacağına inandığımız Digital First programını, Akbank ile birlikte, bireysel kartlardan sonra şimdi de ticari kullanıcılar için Türkiye'de ilk kez hayata almış bulunuyoruz. KOBİ'lerin ihtiyaç duyabileceği en hızlı ve güvenli çözümleri sağlama misyonumuza da hizmet eden bu uygulama ile KOBİ'lerin dijital ödemelerinde hem son teknolojiden kolaylıkla faydalanmalarını hem de tüm işlemlerini rahatlıkla yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye'nin ticari ekosistemdeki dijitalleşme hızı diğer pazarlara da örnek oluyor. Bu dönemde, yenilikçi teknolojileri iş ortaklarımızla birlikte hayata geçirip tüm KOBİ'lerin hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.