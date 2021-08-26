Avustralyalı çiftçi, Covid kısıtlamaları yüzünden cenazesine katılamadığı teyzesi için binlerce koyunla kalp işareti yaptı

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle çok sevdiği halasının cenazesine katılamayan Avustralyalı çiftçi, binlerce koyunuyla kalp işareti yaparak, halasına elveda dedi.

Koronavirüs salgınında ayrı düşen birçok aile gibi Ben Jackson da bir yakınına elveda diyememişti.

New South Wales eyaletinde yaşayan Avustralyalı çiftçi, teyzesi Queensland'de kanserle mücadelesinde yenik düştüğünde 400 kilometre uzaktaydı.

Seyahat kısıtlamaları yüzünden, Brisbane'deki cenazeye katılamadı.

Jackson bunun yerine, otlağın üzerine kalp şeklinde yem koyarak, sevgisini koyunlarıyla gösterdi.

Binlerce koyunu serbest bıraktığında, yemi koyduğu yerlere gitmelerini ve geniş alana yayılmalarını umuyordu.

Birkaç başarısız denemenin ardından, sonunda başardı ve bir insansız hava aracıyla çektiği videoyu internette paylaştı.

Görüntüler büyük ilgi gördü.

Jackson BBC'ye yaptığı açıklamada "Cenazesine gidip, ona elveda deme şansım olmadı. Çaresiz hissettim. Ne yapacağımı bilemiyordum. Zaten koyunları beslediğimden, yerde büyük bir kalp yapmaya karar verdim. Onun kalbinin büyüklüğüyle kıyaslanamaz bile" dedi.

'Gurur duyardı'

Jackson, cenaze töreninden önce görüntüleri akrabalarına gönderdi.

Cenazede, teyzesinin en sevdiği şarkı olan Simon and Garfunkel klasiği "Bridge Over Troubled Water"ı çaldı ve görüntüler gösterildi.

Jackson son yıllarda başka "koyun sanat eserleri" de yaratmış ve teyzesi de onun hayranı olmuştu.

Teyzesini son olarak, kısıtlama önlemlerinin başlamasından önce Mayıs ayında gördüğünü anlatan Jackson'ın halası için koyunlarıyla yaptığı kalp, Avustralya televizyonlarında gösterildi ve sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşıldı.

Teyzesinin hayatta olsaydı bundan çok hoşlanacağını söyleyen Avustralyalı çiftçi, "Onun için yaptığım kalbi bu kadar çok insanın sevmesinden ve onları gülümsetmesinden çok gurur duyardı" dedi.