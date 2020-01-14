Avustralya yangınları: Sloven tenisçi hava kirliliği nedeniyle eleme maçına devam edemedi
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Avustralya yangınları: Sloven tenisçi hava kirliliği nedeniyle eleme maçına devam edemedi

Avustralya Açık Grand Slam Tenis Turnuvası'nda elemelerin ilk günü, ülkede aylardır kontrol altına alınamayan yangınların yol açtığı hava kirliliği altında yapıldı.

14.01.2020 17:27 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:27

Açık Grand Slam Turnuvası'nda elemelerin ilk günü, ülkede aylardır kontrol altına alınamayan yangınların yol açtığı hava kirliliği altında yapıldı. Sloven tenisçi Dalila Jakupovic, hava kirliliği nedeniyle nefes almakta güçlük çekerek ilk tur mücadelesini yarıda kesmek zorunda kaldıView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Avustralya yangınları: Sloven tenisçi hava kirliliği nedeniyle eleme maçına devam edemedi
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