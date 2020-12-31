Avustralya'nın Sidney kenti 2021'e girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Avustralya'nın Sidney kenti 2021'e girdi

31.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:53
Avustralya'nın Sidney kenti 2021'e girdi

Avustralya'nın Sidney kenti her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yılı havai fişek gösterileri ile karşıladı.

Avustralya'nın Sidney kenti her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yılı havai fişek gösterileri ile karşıladı.

Avustralya'nın Sidney kenti, 2021'e merhaba dedi. Kentte her yıl olduğu gibi havai fişek kutlamaları Sidney Limanı Köprüsü'nde yapıldı. Bu seferki kutlamaların, bir önceki yıla göre koronavirüs salgını nedeniyle daha sakin geçmesi dikkat çekti. 

PASİFİK ÜLKELERİ 2021'E ERKEN GİRDİ

ABD başta olmak üzere birçok ülkede corona virüsü salgını nedeniyle kutlamalar yasaklanırken, bugün Pasifik adaları Tonga, Samoa ve Kiribati 2021'e ilk giren ülkeler oldu. Pasifik adası ülkeleri TSİ 13: 00'te 2021'e giriş yaptı. Bu ülkeleri Yeni Zelanda, Japonya, Güney Kore ve Avustralya takip etti. Yeni Zelanda TSİ 14: 00'te yeni yıla girdi.

- Avustralya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Burak Özçivit Seren Serengil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Vitor Hugo Arda Turan Ersun Yanal Metin Oktay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avustralya'nın Sidney kenti 2021'e girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 16:59:00. #1.14#
title