Avustralya'nın Sidney kenti 2021'e girdi

Avustralya'nın Sidney kenti her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yılı havai fişek gösterileri ile karşıladı.

Avustralya 'nın Sidney kenti her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yılı havai fişek gösterileri ile karşıladı.

Avustralya'nın Sidney kenti, 2021'e merhaba dedi. Kentte her yıl olduğu gibi havai fişek kutlamaları Sidney Limanı Köprüsü'nde yapıldı. Bu seferki kutlamaların, bir önceki yıla göre koronavirüs salgını nedeniyle daha sakin geçmesi dikkat çekti.

PASİFİK ÜLKELERİ 2021'E ERKEN GİRDİ

ABD başta olmak üzere birçok ülkede corona virüsü salgını nedeniyle kutlamalar yasaklanırken, bugün Pasifik adaları Tonga, Samoa ve Kiribati 2021'e ilk giren ülkeler oldu. Pasifik adası ülkeleri TSİ 13: 00'te 2021'e giriş yaptı. Bu ülkeleri Yeni Zelanda, Japonya, Güney Kore ve Avustralya takip etti. Yeni Zelanda TSİ 14: 00'te yeni yıla girdi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı