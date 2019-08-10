Avustralya'da 29. köpek kızak yarışları

10.08.2019 12:30

Avustralya'da geleneksel yıllık köpek kızak yarışı başladı.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde Hotham Alpine dağı civarında her yıl kış sporu olarak köpeklerini çektiği Dinner Sled Dog (Dinner köpek kızağı) kızak yarışlarının bu sene 29.'su yapılıyor. Yarışa, 80 kadar köpek kızak yarışmacısı, 350 kızak çekici köpekle katılıyor. Seyirciler, iki gün sürecek ikili, üçlü, dörtlü ve 8'lü köpeklerin çektiği kızakların yarışını izliyor. - MELBOURNE

Kaynak: İHA