Avustralya Açık'ta finalin adı: Nadal - Medvedev

Tek erkeklerde dünya 2 numarası Rus tenisçi Daniil Medvedev, yarı finalde karşılaştığı Stefanos Tsitsipas'ı 6-7, 6-4, 4-6 ve 1-6'lık setlerle 3-1 mağlup ederek finalde Rafael Nadal'ın rakibi oldu.

Avustralya Açık'ta finale yükselen Rafael Nadal'ın rakibi belli oldu. Yarı final turundaki son müsabakada Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, Rus raket Deniil Medvedev ile Rod Laver Arena'da karşı karşıya geldi. Toplam 2 saat 30 dakika süren karşılaşmada Medvedev, 4 numaralı seri başı Tsitsipas'ı 6-7, 6-4, 4-6 ve 1-6'lık setlerle 3-1 mağlup ederek ismini finale yazdırmayı başardı. Daha önce bir kez Amerika Açık'ta şampiyonluk yaşamış olan Medvedev, Avustralya Açık'ta ise ikinci kez final oynayacak. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Medvedev, müsabakada hakemle yaşadığı gergin diyalogla ilgili, "Sinirlendiğim anlar beni de düşürdü. İyi servisler attım, bu beni maça döndürdü. Konsantrasyonumu kaybettim ama yeniden dönmem gerekiyordu, bunu kendime söyledim" şeklinde konuştu.

Finalde Rafael Nadal ile pazar günü karşı karşıya gelecek olan Medvedev, kazanması halinde kariyerinde Amerika Açık'ın ardından ikinci grand slam şampiyonluğunu yaşamış olacak.

(Bora Akyol/İHA)