Avrupalı Türklerin Sınav Heyecanı

Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan ve yaşadıkları ülkelerde üniversite öğretimi alma imkanı bulamayanlar için önemli bir fırsat olarak sunulan Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programlarına kayıtlı öğrenciler, her dönem sonu sınavında olduğu gibi bu yıl da 03-04 Şubat günleri yapılacak güz dönemi dönem sonu sınavını heyecanla bekliyor. Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programları Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 03-04 Şubat 2018 günlerinde, Avrupa'daki 12 sınav merkezi ve Eskişehir'de yapılacak. Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarına ve Türkçe bilenlere üniversite öğrencisi ve mezunu olma fırsatı sunan bu hizmetin Avrupa'daki merkezi olan Köln'de dönem sonu sınavı organizasyon çalışmaları tamamlanmış olup, sınav görevlilerinin sınav merkezlerine hareket etmek üzere Eskişehir'den yola çıktıkları üniversite yetkilileri tarafından açıklandı.

5 BİNE YAKIN ÖĞRENCİ KATILACAK

Avrupa'da Viyana, Berlin, Paris, Brüksel, Bern, Lahey, Londra gibi şehirlerin yanı sıra Almanya'da Köln, Münih, Stuttgart, Hamburg ve Frankfurt'ta yapılacak sınavlara yaklaşık beş bine yakın öğrencinin katılması beklenmektedir. Sınav tarihinde Türkiye'de olan Avrupalı öğrencilere özel Eskişehir'de açılan sınav merkezinin de hafta sonundaki sınavlarda hizmet vereceği belirtildi.

Köln'de bulunan Batı Avrupa Bürosu görevlilerinden alınan bilgiye göre, sınav uygulanması Türkiye'den sınav merkezlerine gönderilen üniversite temsilcileri tarafından denetlenmekte, ayrıca sınavlar eğitim ataşe ve müşavirlerinin gözetiminde cumartesi ve pazar olmak üzere iki gün ve dört oturumda gerçekleştiriliyor. Hafta sonu yapılacak sınavların her oturumda kapı girişleri, kat geçişleri evrak taşıma, güvenlik ve sınıflarda olmak üzere yaklaşık 250 gözetmenin görev yapacağı ifade edildi.

Anadolu Üniversitesinin yurt dışına yönelik organizasyon kabiliyeti ile otuz yılı aşkın süredir yürütülen bu imkanlardan Türkçe bilen çok sayıda göçmen kökenli yararlanıyor. Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa bürosu görevlileri tarafından verilen bilgiye göre, güz dönemi dönem sonu sınavı sonuçları 10 gün içinde açıklanacak. Sınavların tamamlanmasının ardından Mart ayı içinde, bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinin başlatılacağı ve bahar dönemi ara sınavlarının ise Mayıs ayında yapılacağı belirtildi.

(Sinan Karamurat/ İHA)