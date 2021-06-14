Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası Bulgaristan'da başladı
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Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası Bulgaristan'da başladı

Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası Bulgaristan'da başladı
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

17 Yaş Altı Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası başladı.

17 Yaş Altı Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası başladı.

Türkiye Güreş Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bulgaristan'ın Samokov kentinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde serbest stil müsabakaları yapıldı.

Milli güreşçilerden Hakan Büyükcıngıl, 110 kiloda Ukraynalı Valentyn Andriets'i (10-0) ve Gürcü Giga Shavadze'yi (16-5) sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi. Hakan Büyükcıngıl, yarı finalde Gürcü asıllı Fransız Levan Lagvila'ya mağlup olarak final şansını yitirdi. Hakan Büyükcıngıl, bronz madalya için repesajdan gelecek Azerbaycanlı İsmailov-Letonyalı Lukins galibiyle karşılaşacak.

55 kiloda mindere çıkan Abdullah Toprak, ilk turda Gürcü Tamazi Sulumanidze'ye 3-0 önde bitirdiği ilk devre sonrası 2. devrede verdiği puanlarla (6-5) yenildi. Gürcü güreşçi finale yükseldiği için Abdullah Toprak, repesajda Macar Balasz Racz'i yenmesi halinde Ukraynalı Skoryk ile karşılaşacak.

65 kiloda Rus Marad Fadzaev'ye mağlup olan Ahmet Yağan da repesajda Bulgar Petrov Dyankov ile karşı karşıya gelecek.

80 kiloda Fatih Altunbaş ve 48 kiloda Bekir Keser, ilk turdaki maçlarında rakiplerine yenilerek elendi.

Turnuvada yarın 45 kiloda Yunus Emre Battal, 51 kiloda İsmet Aydınlı, 60 kiloda Batuhan Böke, 71 kiloda Cengizhan Ramazan Doğan ve 92 kiloda Rıfat Eren Gıdak mindere çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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