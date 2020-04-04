Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve önlemleri artıyor
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Sırbistan Karadağ, Paskalya, Avrupa, Rusya, Güncel

Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve önlemleri artıyor

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken, vakalar, can kayıpları ve önlemler de her geçen gün artıyor.

04.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:42
Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve önlemleri artıyor

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken, vakalar, can kayıpları ve önlemler de her geçen gün artıyor.

Sırbistan, dün salgının başından beri en kötü gününü yaşarken, vaka sayısı 304 artarak 1476'ya, can kaybı ise 8 artarak 39'a yükseldi.

Salgının daha fazla yayılmasını önlemek için ek tedbirler alınırken, İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic, emniyet güçlerinin sokaklarda insanların tedbirlere uyup uymadığını kontrol edeceğini ve uymayanları cezalandıracağını duyurdu.

Sırbistan Emniyet Genel Müdürü Vladimir Rebic, basına yaptığı açıklamada, bugüne kadar 17 poliste Kovid-19'a rastlandığını ve 800'e yakın polisin de kendini tecrit ettiğini söyledi.

Rebic, OHAL ilanının ardından sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 631 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını aktardı.

Öte yandan Sırp futbolcu Aleksandar Prijovic ve beraberindeki bir grup arkadaşının da hükümetin aldığı tedbirlere uymadıkları için gözaltına alındıkları bildirildi.

Rusya'dan 11 uçak tıbbi yardım

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Rusya'nın Sırbistan'a gönderdiği 11 uçak tıbbi malzeme yardımı, koruyucu maske ve giysilerle sağlık ekibi Sırbistan'a ulaştı.

Başkent Belgrad'daki fuar merkezinin ardından "Belgrad Arena" olarak bilinen spor salonu da "geçici hastaneye" dönüştürüldü.

Hırvatistan'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 1079'a çıkarken, bu sabah 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı da 12'ye yükseldi.

Portekiz, İspanya, İtalya ve İsveç'te bulunan Hırvatistan vatandaşları, bugün hava ve deniz yoluyla ülkeye getirilecek.

Bölgenin nüfus bakımından en küçük ülkesi Karadağ'da 23 yeni vaka tespit edilirken toplam sayı 197'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Karadağ'dan daha önce Türkiye'ye getirilen 194 işçiye ilaveten, bugün de üç farklı THY uçuşuyla 479 Türk vatandaşının Adıyaman'a getirileceğini duyurdu.

Kıran, yolcuların Podgorica Havalimanı'nda uçağa binerken çekilen fotoğraflarını da paylaştı.

Avusturya'da Paskalya için ek önlemler

Avusturya'da vaka sayısı 11 bin 781'e, can kaybı ise 168'e çıkarken, yaklaşan Paskalya tatili öncesi kapalı mekanlar ve mezarlıklara yönelik yeni kararname yürürlüğe girdi.

Buna göre aynı çatı altında 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmezken, mezarlık ziyaretlerinin de sosyal mesafeye riayet edilerek en fazla 10 kişinin katılımıyla yapılmasına müsaade edildi.

Paskalya süresince virüsün yayılmasını önlemek için "büyük aile toplantılarından kaçınılması" uyarısında bulunuldu.

Diğer bazı Avrupa ülkelerinde ise vaka ve can kaybı sayıları şöyle:

"İsviçre 19 bin 702/604, Portekiz 10 bin 524/266, Çekya 4 bin 194/56, Polonya 3 bin 503/73, Romanya 3 bin 183/133, Yunanistan 1613/63, Slovenya 977/22, Macaristan 687/32, Bosna Hersek 614/19, Bulgaristan 498/14, Kuzey Makedonya 430/13, Arnavutluk 333/18, Kosova 135/1"

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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