Avrupa Parlamentosu'ndan Brexit sonrası ticaret anlaşmasına onay

Avrupa Parlamentosu, Brexit sonrası Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında ticari ilişkileri belirleyen anlaşmaya onay verdi.

Avrupa Parlamentosu, Brexit sonrası Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında ticari ilişkileri belirleyen anlaşmaya onay verdi.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) düzenlenen oturumda, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışının ardından taraflar arasındaki ticari ilişkilerin yol haritasını belirleyen Ticaret ve İşbirliği Anlaşması (TCA) görüşüldü. Yapılan oylamada, 5'e karşı 660 oy ile söz konusu anlaşma kabul edilirken, 32 çekimser oy kullanıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, oylamanın "uzun bir yolculuğun son adımı" olduğunu ve karşılıklı olarak istikrar sağladığını ifade etti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise anlaşmanın "dürüstçe uygulanmasının şart olduğunu" belirtirken, AB Konseyi Başkanı Charles Michel de "yeni bir dönemin" başlangıcını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Brexit sonrası ticaret anlaşması, AB'den resmi olarak 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere ile AB arasında 1 Ocak'tan itibaren geçici olarak uygulanıyordu. Anlaşma kapsamında taraflar arasında menşe kurallarına uyan mallara gümrük vergisi ve kota olmadan ticaret devam edecek.(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı