Avrupa otomobil pazarı ilk 9 aylık dönemde azaldı

16.10.2019 10:28

Avrupa otomobil pazarı 2019 Ocak-Eylül döneminde yüzde 1,6 azaldı.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 Eylül ayı Avrupa otomobil pazar değerlendirmesi verilerini açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Ocak-Eylül döneminde 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 1,6 azaldı ve toplam 12 milyon 115 bin 927 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılı aynı döneminde 12 milyon 308 bin 191 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 38,5 ile İzlanda, yüzde 12,1 ile İsveç ve yüzde 10 ile Finlandiya'da görüldü.



2019 yılı Ocak-Eylül döneminde, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 42,8, Romanya yüzde 16,4 ve Yunanistan yüzde 10,3 oranlarıyla yer aldı.



AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Eylül ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 14,4 arttı ve toplam 1 milyon 285 bin 494 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılında 1 milyon 123 bin 354 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 23,5 ile İzlanda ve yüzde 8,6 ile Bulgaristan'da görüldü. 2019 yılı Eylül ayında, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Romanya yüzde 118,2, Litvanya yüzde 75,8 ve İsveç yüzde 40 oranlarıyla yer aldı.



2019 Eylül ayı sonunda Türkiye, yüzde 36,92 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 11'inci oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA