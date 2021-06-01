Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitüsü'ne Türkiye'den Üye Olan İlk Üniversite Mardin Artuklu Üniversitesi Oldu.
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Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitüsü'ne Türkiye'den Üye Olan İlk Üniversite Mardin Artuklu Üniversitesi Oldu.

Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitüsü'ne Türkiye'den Üye Olan İlk Üniversite Mardin Artuklu Üniversitesi Oldu.
Bültenler - Haberler | Güncel

Mardin Artuklu Üniversitesi çizmiş olduğu 5T vizyonu çerçevesinde Tıp Fakültesini kurmasının ardından, ikinci 'T' odağı olan Turizm alanında da uluslararası bir başarıya imza attı.

Yakın zamanda Kültür ve İnanç Turizmi alanında ihtisaslaşmak adına açmış olduğu lisans ve lisansüstü programlar ve gerçekleştirmiş olduğu projeler ile adından söz ettiren Mardin Artuklu ÜniversitesiAvrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitüsü'ne (European Institute of Cultural Routes ) Türkiye'de ilk üyeüniversite olarak büyük bir başarıyı daha hanesine yazdırdı.

Avrupa Konseyi'nin Kültür Rotaları Üniversiteler Ağına üye olan Mardin Artuklu Üniversitesi, Kültür Rotaları üniversiteler ağında; Lüksemburg Üniversitesi, Paris Pantheon-Sorbonne Üniversitesi, Birmingham Üniversitesi, Saint Petersburg Üniversitesi gibi birbirinden köklü 15 üniversitenin yer aldığı bilgisini paylaştı.

Listede yer alan üniversitelerin ortak özelliklerinin; turizm, kültür turizmi, turizm ekonomisi, turizm coğrafyası, kültürel miras yönetimi, kültür rotaları gibi konularda bilgi, birikim ve uzmanlığa sahip olduğu bilgisini paylaşan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar konuya ilişkin yaptığı açıklamada;

"Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitüsü, 1987 yılında Avrupa Konseyi tarafından kurulmuş olup farklı ülke ve kültürlerin mirasının, paylaşılan ve yaşayan bir kültürel mirasa dönüştürmek amacında olan bir kuruluştur. Bünyesinde 40 kültür rotası yer alan Avrupa Konseyi, kültür rotaları programı aracılığıyla kültür ve turizmin etkin yönetimi için model önerileri sunmaktadır. Ayrıca Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitüsü; ulusal, bölgesel ve yerel yönetimler ile çok çeşitli dernekler ve sosyo-ekonomik aktörler arasında sinerjiye izin vererek bölgelere katkı sunma amacındadır." dedi.

Özcoşar, EICR ile imzalanan protokol kapsamında, Mardin Artuklu Üniversitesi'nin dahil olduğu Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Üniversiteler Ağının sunduğu; kültür rotaları hakkında araştırma yapılması için hibe ve teşviklerden, akademisyen ve öğrenci değişimlerinden, staj imkanlarından, Avrupa Birliği projelerinde yer alma gibi imkan ve fırsatlardan faydalanabileceğini belirtti.

Kaynak: Bültenler

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