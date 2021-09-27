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Avrupa Hareketlilik Haftası bisiklet turu ve kapanış konseri

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Avrupa Hareketlilik Haftası bisiklet turu ve kapanış konseri

Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde ve aynı zamanda Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü kapsamında, Belediyemizin önderliğinde, bisiklet kulüpleri ile vatandaşların katılım gösterdiği bisiklet turu, 24 Eylül Cuma Dingiloğlu Parkı önünden başlayarak, Festival Alanı'nda tamamlandı.

Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde ve aynı zamanda Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü kapsamında, Belediyemizin önderliğinde, bisiklet kulüpleri ile vatandaşların katılım gösterdiği bisiklet turu, 24 Eylül Cuma Dingiloğlu Parkı önünden başlayarak, Festival Alanı'nda tamamlandı.

Burada belediyemiz mobil ikram aracı, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulundu.

Bisiklet turuna, Belediye Başkan Vekilimiz Samet Babacık ve Belediye Başkan Yardımcımız Burcu Bölükbaşı da, bisikletleriyle katıldı. Etkinlikte katılımcılara, Belediye Başkanımız Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun selam ve sevgileri de iletildi.

Haftanın etkinlikleri, Belediye Başkanlığımızın Festival Alanı'nda düzenlediği konser ile sona erdi.

Kaan Zel & Kara Liste, muhteşem bir performans ile katılımcıları coşturdu. Barış Manço şarkıları ile başlayan konserde, Cem Karaca, Müslüm Gürses, Neşet Ertaş gibi unutulmaz sanatçıların cover parçaları ile izleyiciler keyifli anlar yaşadı.

İki saate yakın sahnede kalan Kaan Zel ve Kara Liste'ye, Kırklarelililerin yanısıra, üniversite eğitimi için ilimize yerleşen ve artık hemşehrimiz olan öğrenci dostlarımız da vokalleriyle eşlik etti.

Belediye Başkan Yardımcımız Burcu Bölükbaşı, Belediye Başkanımız Mehmet Siyam Kesimoğlu adına Kaan Zel'e çiçek takdiminde bulunurken, bu güzel konser için kendilerine teşekkür etti.

Sanatçılarımız, konserin kapanışını İzmir Marşı ile yaptı ve bu buluşmayı sağladığı için Belediye Başkanımız Mehmet Siyam Kesimoğlu'na selam ve saygılarını gönderdi.

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