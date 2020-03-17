Avrupa'dan gelen vatandaşları taşıyan konvoy havadan görüntülendi Korona virüs nedeniyle uçuş kısıtlamasının başlatıldığı 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönen vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'ndan 14 gün boyunca karantina altında kalacakları yurtlara hareket etti.

Korona virüs nedeniyle uçuş kısıtlamasının başlatıldığı 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönen vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'ndan 14 gün boyunca karantina altında kalacakları yurtlara hareket etti. Yolcuların bulunduğu konvoy ise havadan görüntülendi.

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında geçtiğimiz günlerde virüs riskinin yüksek olduğu 9 Avrupa ülkesine uçuş kısıtlaması getirilmişti. Uçuş kısıtlaması bulunan ülkelerde iş, akraba ziyareti ve öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları ise Türk Hava Yolları'na ait uçaklarla Türkiye'ye getirilmeye başlandı. Bu kapsamda İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular hijyen önlemleri altında buradan 14 gün boyunca karantina altına alınacakları yurtlara doğru araçlarla hareket etti. Yolcuların bulunduğu araçlarda şoförlerin özel kıyafetler giyerek önlem alması dikkat çekti. Yolcuların bulunduğu konvoy ise havadan görüntülendi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Kaynak: İHA