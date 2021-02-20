Avrupa'da çarpıcı rapor: 22 milyon kişi fiziksel saldırıya maruz kalıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Avrupa'da çarpıcı rapor: 22 milyon kişi fiziksel saldırıya maruz kalıyor

20.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:29
Avrupa'da çarpıcı rapor: 22 milyon kişi fiziksel saldırıya maruz kalıyor

Merkezi Avusturalya'da bulunan Avrupa Temel Haklar Ajansı (FRA) tarafından yayınlanan araştırmada, Avrupa'da yılda 22 milyon kişinin fiziksel saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

Merkezi Avusturalya'da bulunan Avrupa Temel Haklar Ajansı (FRA) tarafından yayınlanan araştırmada, Avrupa'da yılda 22 milyon kişinin fiziksel saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

Merkezi Avusturalya'nın Viyana kentinde bulunan Avrupa Temel Haklar Ajansı (FRA) Avrupa'nın huzur röntgenini çekti. 35 bin kişi ile 4 ülkede yapılan araştırmada, Avrupa'da yılda 22 milyon kişinin fiziksel saldırı kurbanı olduğunu ortaya koydu.

4 KADINDAN BİRİ TACİZ MAĞDURU

FRA tarafından yapılan söz konusu araştırma, Avrupa'da 4 kişi için de birden fazlasının taciz mağduru olduğunu gösterirken, 10 kadından 8'inin kamuya açık bazı yerlere güvenlik nedeniyle özellikle tek başına gitmekten çekindiği ifade edildi. Buna göre, 16 ila 29 yaş grubu içindeki kadınların yüzde 83'ü güvenlik nedeniyle bazı sokak, mahallelere, tek başına gitmekten özellikle kaçındığı belirtidi. Tacize uğrayan kadınların yüzde 18'i, uğradıkları mağduriyetin cinsel içerikli olduğunu ifade etti. 


- Avusturalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Cansu Dere Kim Kardashian
Spor Can Bartu Aykut Kocaman Nihat Özdemir Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Mart İzmir Instagram Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avrupa'da çarpıcı rapor: 22 milyon kişi fiziksel saldırıya maruz kalıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 15:44:12. #1.14#
title