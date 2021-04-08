Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın birinci gününde 4 milli sporcu mücadele etti
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Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın birinci gününde 4 milli sporcu mücadele etti

Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın birinci gününde 4 milli sporcu mücadele etti

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde 4 milli sporcu tatamiye çıktı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde 4 milli sporcu tatamiye çıktı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar 46 kiloda Rukiye Yıldırım, ilk turda Yunan Ioanna Koutsou'yu 16-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Rukiye Yıldırım, çeyrek finalde Hırvat Lena Stojkovic'e 18-8 yenildi.

Kadınlar 49 kiloda mücadele eden Merve Dinçel ise ilk turda Avusturya'dan Christ Schoenegger'i 21-4 yenerek çeyrek finale yükseldi. Ay-yıldızlı sporcu, çeyrek finalde Rusya'dan Eliza Ryadninskaya'ya 14-13 öndeyken ceza puanıyla mağlup oldu.

Erkekler 54 kiloda Görkem Polat, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Gürcistan'dan Mikhe Gavrilchenko'yu 8-3 yenerek çeyrek finale yükseldi. Görkem Polat, çeyrek finalde Rusya'dan Viacheslav Bovkun'a 6-5 mağlup oldu.

Erkekler 58 kiloda ise Cihat Çakmak, ilk turda Arnavutluk'tan Valdet Allaraj'ı 25-5 teknik üstünlükle yenerek ikinci tura yükseldi. Milli tekvandocu, ikinci turda İrlanda'dan 1 numaralı seri başı Jack Wooley'e 12-4 yenildi.

Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ile erkekler 63 kiloda Hakan Reçber ve 68 kiloda Emircan Turan tatamiye çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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