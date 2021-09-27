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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,55 artışla 465,86 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,95 değer kazanarak 15.679 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,13 artarak 8.885 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 yükselişle 6.673 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,73 değer kazanarak 7.103 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,1710 seviyesinden işlem görüyor.

Almanya'da hafta sonu gerçekleşen seçimlerde Maliye Bakanı Olaf Scholz liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti en çok oyu alırken, koalisyon kurulmasının haftalar alabileceği ifade ediliyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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Haber: Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Haberler Ekonomi
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