HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Avrupa borsaları Almanya dışında düşüşle kapandı

Avrupa borsaları Almanya hariç günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları Almanya dışında düşüşle kapandı
01.09.2020 19:45 | Son Güncelleme: 01.09.2020 19:48

Avrupa borsaları Almanya hariç günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,35 azalarak 365,23 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,7 değer kaybederek 5.862,05 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,18 düşüşle 4.938,1 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 azalarak 19.595,02 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,22 artarak 12.974,25 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.19 itibarıyla yüzde 0,08'lik artışla 1,195 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Süleyman Soylu Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Fatma Girik Deniz Akkaya Yıldız Tilbe Rasim Öztekin
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Metin Oktay Rıza Çalımbay Mauricio Lemos
Daha Fazla Kız Eylül Adana Karar
Şu an buradasınız: Avrupa borsaları Almanya dışında düşüşle kapandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 19:52:39. #1.15#
title