AVM'lerde PCR testi zorunlu mu? PCR testi kimlere zorunlu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklama ile AVM, restoran ve kafelerde PCR testi zorunlu olacak mı? sorusuna açıklık getirdi. Peki, PCR testi kimlere zorunlu? AVMlerde PCR testi zorunlu mu? PCR testi zorunlu olan alanlar!

AVMlerde PCR testi zorunlu mu? PCR testi kimlere zorunlu? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.Vatandaşlar AVM'lere aşısız olanların girip giremeyeceği merak ediliyor. Peki, AVM'lerde PCR testi zorunlu olacak mı? İşte Bakan Koca'nın konuya ilişkin açıklaması... Türkiye'de aşı lama süreci devam ederken aşı olmayanlar için de belli yaptırımların getirilmesi masada.

AVMLERDE PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Kabine toplantısı sonrasında yeni tedbirlere dair kararlar alındı. Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları; konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibariyle PCR testi zorunlu tutuldu. Vaka sayılarının düşmemesi nedeni ile yeni tedbirlerin gelmesi bekleniyor.

AVM ve restoranlarda PCR testi gerekli olacak mı? sorusuna Bakan Koca yanıt verdi;

Restoran, kafe gibi mekanlarda ek tedbirlerle beraber, aşı olmayanlar için ayrı yer ayrılmasının söz konusu olup olmadığı sorusuna Bakan Koca, AVM, restoran, kafeler için PCR ve benzeri bir uygulamayı şu an gündeme almadıklarını, aşılanma oranı ile birlikte salgının Türkiye'nin gündeminden giderek düşeceğini ve vaka sayılarının giderek azalacağını düşündüğünü söyledi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Vatandaşın aşıya eğiliminin giderek arttığını, Türkiye'nin toplam yaptığı aşı doz sayısının 95 milyonu geçtiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Almanya 102 milyon. 2-3 hafta sonra Almanya'nın aşı doz sayısını da geçmiş olacağız. Bu anlamda bizden önceki ülkelerin hepsi nüfusu bizden fazla olan ülkeler ve önümüzdeki dönemde biz aşılanma oranının daha da artacağını, Avrupa ülkelerinden bizden daha fazla aşı yapan şu an Almanya dışında bir ülke yok ve olmayacak diye düşünüyoruz.

Gençlerimizle ilgili 17, 18 ve 19 yaş en az 1 doz aşısını, toplam 1 milyon 970 bin kişiden bahsediyorum yani 2 milyona yakın kişiden bahsediyorum, en az bir doz aşını yaptıran gencimizin oranı yüzde 87,29. İki doz aşısını yaptıran da yüzde 49,98, yani yüzde 50. Dolayısıyla ben her geçen gün bu oranların giderek yükseleceğini ve sorunun, pandeminin giderek kontrol altına alınabileceğini inanıyorum. Önümüzdeki dönemde Turkovac aşımızın da devreye girmesiyle biraz daha bu anlamda oranlarımızın yükseleceğini inanıyorum."

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU NERELERDE VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacakların ve şehirler arası seyahate çıkacakların 6 Eylül itibarıyla PCR testi yaptırması gerektiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibarıyla PCR testi gerekli. Test Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR'dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım." Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.