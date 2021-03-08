Avcılara, av sezonunun sona erdiği uyarısı yapıldı
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Avcılara, av sezonunun sona erdiği uyarısı yapıldı

08.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:04
Avcılara, av sezonunun sona erdiği uyarısı yapıldı

Avcılara tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da da av sezonunun sona erdiği uyarısında bulunuldu.

Avcılara tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da da av sezonunun sona erdiği uyarısında bulunuldu.

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü Akseki Şefliğinden yapılan açıklamada, kara avcılığı faaliyetlerinin tüm yurtta 7 Mart itibarıyla yasaklandığı, yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağını bildirildi.

Yaban hayvanlarının bu süreçte eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme döneminde olduğu belirtildi.

Hayvanların yavru ve yumurtalarının da toplanmaması uyarısında bulunulan açıklamada, kurallara uyulmasının av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem arz ettiğini vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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