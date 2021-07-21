Son dakika gündem: Avcılar'da lastik deposunda yangın çıktı

Son dakika gündem haberine göre AVCILAR'da bulunan bir lastik deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

AVCILAR'da bulunan bir lastik deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın , itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Avcılar Ambarlı Liman Yolu üzerinde bulunan bir lastik deposunda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Depoda bulunan lastiklerde ve hurda haldeki bir TIR'da henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeni ile yol, polis ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Depoda çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Depoda hasar meydana gelirken, yangının söndürülmesinin ardından yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı