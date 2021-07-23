Avcılar'da çocuğa çarpan alkollü sürücüyü böyle dövdüler
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Avcılar'da çocuğa çarpan alkollü sürücüyü böyle dövdüler

Avcılar'da çocuğa çarpan alkollü sürücüyü böyle dövdüler
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR Sahili'nde çocuğa çarpan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü, çocuğun yakınları ve çevredekiler dövdü.

AVCILAR Sahili'nde çocuğa çarpan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü, çocuğun yakınları ve çevredekiler dövdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Avcılar Sahilde meydana gelen olay iddialara göre şöyle oldu: Alkollü sürücü çocuğa çarpınca, çocuğun yakınları aracı durdurdu. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, durdurulan aracın sürücünü çevredekiler ve çocuğun yakınları dövmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları sakinleştirirken, sürücü gözaltına alındı. Yaşanan anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. 


Avcılar'da çocuğa çarpan alkollü sürücüyü böyle dövdüler
Avcılar'da çocuğa çarpan alkollü sürücüyü böyle dövdüler
Avcılar'da çocuğa çarpan alkollü sürücüyü böyle dövdüler
Avcılar'da çocuğa çarpan alkollü sürücüyü böyle dövdüler
Avcılar'da çocuğa çarpan alkollü sürücüyü böyle dövdüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

AVCILAR'DA LASTİK DEPOSUNDA YANGIN (1)
AVCILAR'DA LASTİK DEPOSUNDA YANGIN (1)
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