Avcılar'da bisikletseverler "Dünya Bisiklet Günü" için pedal çevirdi
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Avcılar'da bisikletseverler "Dünya Bisiklet Günü" için pedal çevirdi

Avcılar'da bisikletseverler 'Dünya Bisiklet Günü' için pedal çevirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avcılar'da, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'ne özel düzenlenen etkinliğe bisiklet grupları ve çocuklar akın etti.

Avcılar'da, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'ne özel düzenlenen etkinliğe bisiklet grupları ve çocuklar akın etti. Etkinlikte konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Haçerli, "Bisikletliler dertli, yol istiyorlar. Trafikte yol verilmemesi ya da trafikte motorlu araçların onlara iyi davranmaması sorunlara yol açıyor" dedi.

Avcılar Belediyesi tarafından 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü etkinliği düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinliğe bisiklet grupları, vatandaşlar ve çocuklar büyük ilgili gösterdi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin öncülüğünde, bisiklet sürme bilincinin oluşması için düzenlenen etkinlikte bisikletseverler, Avcılar Sahil Atatürk Evi'nde buluştu. Müzik eşliğinde ve büyük bir mutlulukla Denizköşkler'e bisikletleriyle belli bir düzende pedal çeviren bisikletseverler, başladıkları noktaya geri dönerek etkinliği sonlandırdı.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli yaptığı açıklamada, "Bisiklet hem çevre için hem de spor ve sağlık için son derece önemli bir araç. Dünyaya karbonla zarar veriyoruz. Dünya'nın uzun sürmesini belki de engelliyoruz. İşte bisiklet çevreci olması yönüyle son derece önemli. Diğer taraftan çağımızın en önemli sorunu insanların spor yapamaması, hareket edememesi ve hareketsizlik nedeniyle yaşanan sağlık problemleri. İşte bisiklet her derde deva, her sorunu çözebilecek bir araç. Tabii İstanbul koşullarında bisikletliler dertli, yol istiyorlar. Trafikte yol verilmemesi ya da trafikte motorlu araçların onlara iyi davranmaması sorunlara yol açıyor. Hem bunlara dikkat çekmek hem de bisiklet kullanımının güçlenmesi, yaygınlaşması için böyle bir günde birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

"Bisiklet sürmeyi spor olarak görmek çok güzel"

Etkinliğe katılanlardan fizik tedavi teknikeri Seray Bardakçı, çocukluğundan beri bisiklet sürmeyi hiç bırakmadığını söyleyerek, "Kendimi bildim bileli bisikletleyim. Her çocuğun hayalidir bisiklet sürmek. Ben de küçük bisikletle başladım daha sonra hemen büyük bisiklete geçtim. Çok severek kullanıyorum bisikleti. Böyle etkinliklerin olması ve bunu spor olarak görmek çok güzel bir şey" dedi.

Salgın dolayısıyla uzun zamandır bisiklet süremediğini söyleyen 9 yaşındaki Ulaş Çenet ise "Pazar yerimizde sürmeye başladım. Düşe düşe öğrendim. 7 yaşından beri sürüyorum. Acemiyim ben" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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