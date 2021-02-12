AVAX Coin fiyatı ne kadar? 12 Şubat AVAX Coin yorum ve grafiği!

Kripto para birimlerinde yaşanan fiyat artışlarının ardından piyasa değeri sıralamasında da değişikliklerin olduğu görülüyor. Ancak bu değişiklikler içinde en çok dikkat çekeni AVAX Coin. Peki, AVAX Coin fiyatı ne kadar? AVAX Coin yorum ve grafiği! 12 Şubat 2021

Son günlerde Bitcoin (BTC) dışında en çok konuşulan üç kripto para biriminin Dogecoin (DOGE), Tron (TRX) ve AvalancheX (AVAX) olduğu söylenebilir. Özellikle Elon Musk'ın dur durak bilmeden üst sıralara taşımak istediği DOGE ve Türkiye'deki yatırımcıların birçoğunun ilgi duyduğu AVAX, rekor üzerine rekor kırmayı sürdürdü. Peki, AVAX Coin fiyatı ne kadar? AVAX Coin yorum ve grafiği! 12 Şubat 2021

AVAX COİN YORUM

Tüccarlar piyasalarda para kazanmak için çeşitli stratejiler kullanırlar ve bunlardan biri olan algoritmik ticaret, duyguları ticaretten uzaklaştırdığı için hızla popülerlik kazanmaktadır. Velox, merkezi olmayan borsalar için algoritmik ticareti bu yılın ilk çeyreğinde Avalanche'a (AVAX) getirmeyi planlıyor ve bu da yeni tür tüccarların ilgisini çekebilir.

Çeşitli ticaret ürünlerinin yanı sıra, risk yönetimi de bir tüccarın başarısında önemli bir rol oynar. Bu gereksinimi karşılamak için Avalanche, DeFi kullanıcılarına risk kontrol hizmetleri ve sigorta sunmak için DSLA protokolü ve UNION ile entegre olma sürecindedir.

Gerçek ademi merkeziyetçilik, çoğu işlem merkezi hizmetlerden ücretsiz olduğunda elde edilir. Çoğu zaman geliştiricilerin, uygulamalarının veritabanı ve bilgi işlem için merkezi bulut hizmetlerine güvenmesi gerekir. Bu sorunu çözmek için Avalanche, yeni ürünler geliştiren ekiplere merkezi olmayan bulut hizmetleri sağlamak için Aleph.im ile ortaklık kurdu.

Stablecoins, kripto evreninde önemli bir rol oynamaktadır ve e-Money, dijital euro, İsviçre Frangı, Norveç Kronu, İsveç Kronu ve Danimarka Kronu gibi Avalanche'ye kadar çeşitli Avrupa para birimi sabit paraları başlatma planlarını açıkladı.

OKCoin ayrıca AVAX'a destek ekleyen ilk ABD borsası oldu ve alım satım 3 Şubat'tan itibaren canlı hale geldi. OKCoin ayrıca önümüzdeki birkaç gün içinde 1 milyon dolar değerinde AVAX tokenini airdropp yapmayı planlıyor.

AVAX 28 Ocak'ta 10.80 $ 'dan 8 Şubatta gün içi en yüksek seviyesi olan 33.8167 $' a fırladı ve yaklaşık iki hafta içinde% 213'lük bir ralli oldu. Bu keskin yükseliş, RSI'yi 90'ın üzerine çıkardı, bu da piyasaların kısa vadede aşırı derecede satın alındığını gösteriyor.

Bu, günün mum çubuğundaki uzun fitilden görüldüğü gibi 8 Şubat'ta kar rezervasyonu ile sonuçlandı. Satış bugün de devam etti ve ayılar şimdi fiyatı 25.0129 $ 'dan% 38.2 Fibonacci geri çekilme seviyesine çekmeye çalışacak.

Fiyatın bu desteği geri alması durumunda, tüccarların sığ bir geri çekilme ile alım yapmaya istekli olduklarını gösterecektir. Boğalar daha sonra yükseliş trendini bir kez daha sürdürmeye çalışacaklar. Fiyatı 33.8167 doların üzerine çıkarabilirlerse, AVAX/ USD çifti 47 dolara kadar yükselebilir.

Öte yandan, ayılar fiyatı 25.0129 $ 'ın altına çekerse, düzeltme 20 günlük EMA'ya (16.90 $) kadar derinleşebilir. Böyle bir hareket, momentumun zayıfladığını gösterecektir. Parite daha sonra bir sonraki trend hareketine başlamadan önce birkaç gün menzile bağlı kalabilir.

AVAX COİN GRAFİĞİ

AVAX COİN NEDİR?

AVAX , Bitcoin'de olduğu gibi, kıtlık yaratan ve diğer stake etme platformları gibi enflasyon yoluyla sürekli seyreltmeden muzdarip olmayan sabit sınırlı bir arz belirtecidir.

Avalanche , Polkadot'a benzer şekilde çalışan merkezi olmayan bir uygulama ağıdır. Bu teknoloji, geliştiricilerin belirli ihtiyaçlara uyan ve diğer blok zincirleriyle birlikte çalışarak blok zincirleri dağıtmasına olanak tanır.

Avalanche (AVAX) Nedir?

Avalanche, merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarını, finansal varlıkları, ticaret ve diğer hizmetleri piyasaya sürmek için bir koruyucu platformdur.

Avalanche, herkesin, her tür varlığı çıkarmasına veya ticaretini yapmasına, akıllı sözleşmeleri ve diğer yeni nesil teknolojileri kullanarak merkeziyetsiz bir şekilde kontrol etmesine olanak sağlayan bir tür küresel varlık borsası olmayı hedefliyor.

Ava Labs'deki geliştiriciler, Avalanche'in standart olarak bir saniye altında işlem sonuçlandırma gücüne sahip ilk akıllı sözleşmeler ağı olduğunu iddia ediyor.

Avalanche, mainnet'ini Eylül 2020'de piyasaya sürdü. Platformun yerel tokeni AVAX, Avalanche içerisinde çeşitli görevleri gerçekleştiriyor ve aynı zamanda kullanıcılar için bir ödüllendirme ve ödeme sistemi görevi görüyor.

Avalanche Kurucusu Kim?

Ava Labs'in üç kurucu ortağı var: bunlardan biri uzun süredir Bitcoin (BTC) ve merkeziyetsiz ağlar ile anılan emektar bilgisayar uzmanı Emin Gün Sirer.

Sirer, uzun süredir Bitcoin ölçeklendirme konusu ile ilgiliydi. Bitcoin'den önemli ölçüde daha yüksek işlem hacimlerine olanak sağlayan ve Visa gibi devlerle rekabet eden Avalanche Consensus bu araştırmanın doğrudan bir takipçisi konumunda.

Sirer gibi kurucu ortaklar Kevin Sekniqi ve Maofan "Ted" Yin de Cornell Üniversitesi çıkılı. Sirer, bilgisayar biliminde doktora yapan Yin'in danışmanı görevinde.

Ekibin geri kalanı bilgisayar bilimi, ekonomi, finans ve hukuk uzmanlarından oluşuyor.

Avalanche Neden Farklı?

Avalanche, saniye altında işlem doğrulama gücüne sahip, benzersiz dijital ağ sayesinde, herkesin başlatabileceği ve kullanabileceği merkeziyetsiz varlık ticareti sağlıyor.

Geliştiriciler, parçalarına ayrılmış devasa varlık ticareti dünyasını, erişim engeli olmayan, şeffaf ve tek çatı altında toplanmış hale dönüştürmeyi hedefliyor. Geliştiriciler, blockchain ağlarından herhangi bir varlığın dijital temsiline kadar, her tür varlığı oluşturabilir, geliştirebilir ve verilen parametrelere göre ticaretinin yapılmasını sağlayabilir. Buna, belirli bölgedeki özel uyum yasalarına uygun hale gelmek de dahil.

AVAX tokenleri, Avalanche'in kurum içi ödeme yöntemini oluşturur. Teşvikler ve bağlantılı amaçlara ek olarak işlemler sırasında ücret toplamak için kullanılır. Kullanıcılar, coin'lerini ağda hisse haline getirerek (staking) pasif gelir de kazanabilir.

Piyasada Kaç Avalanche (AVAX) Coin Var?

AVAX, 720.000.000 (720 milyon) token ile sınırlandırılmış maksimum arza sahip. Başlangıç bloku, bu arzın yarısını içeriyordu.

Diğer yarısı, Avalanche teknik makalesinde bulunan detaylı bir emisyon eğrisine göre piyasaya sürülecek. Bitcoin'in değişmez olan emisyonuyla arasındaki temel fark, AVAX çıkış hızının, topluluk konsensüsüyle değiştirilebiliyor olması… Arz değiştirilemez ama konsensüs ile değiştirilebilecek tek unsur, arz limitine ulaşma hızı.

Bitcoin ve diğer birçok ağın aksine işlem ücretleri, token nadirliğini artırmak için "yakılıyor." Bu süreç, yeni coin'lerin çıkarılması veya üretilmesiyle dengeleniyor.

İşlem ücretleri, AVAX işleminin Avalanche ağında gerçekleştirdiği işlem tipine göre değişir.

Avalanche Ağı Güvenli mi?

Avalanche, coin'leri hisse haline getirerek (staking) kullanıcıların ödüllendirildiği hisse ispatı (PoS) konsensüs algoritması kullanan bir protokol. PoS ağları, bazı durumlarda ciddi zayıflıklara sebep olan düşük saldırı masraflarından ötürü eleştirilerin hedefi oldu.

Ava Labs'e göre Avalanche, saldırganın, gerekli konsensüsü gizlice elde etmesini neredeyse imkansız hale getirmek için yönetişimi değiştirme yöntemi kullanıyor.

Avalanche (AVAX) Nereden Alınır?

AVAX, rahatlıkla takas edilebilir bir token. Binance, OKEx ve Huobi Global dahil olmak üzere büyük borsalarda yerini almış durumda.