AÜ İLEF 53. dönem mezunları diplomalarını törenle aldı
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AÜ İLEF 53. dönem mezunları diplomalarını törenle aldı

AÜ İLEF 53. dönem mezunları diplomalarını törenle aldı
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Kültür Sanat

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) 53. dönem mezunları düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) 53. dönem mezunları düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Güneş Meydanı'nda 93 öğrenci için düzenlenen mezuniyet törenine, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulrezak Altun ile akademisyenler katıldı.

Ünüvar, törende yaptığı konuşmada, salgın döneminde iletişimin öneminin bütün dünya tarafından fark edildiğini, iletişim olmadan hayatın olmadığını belirtti.

İLEF'in alanında bir marka olduğunu vurgulayan Ünüvar, "Mezunlarımız, bu marka değerini ileride hayatın hangi alanında görev alıyorlarsa orada fazlasıyla hissedecekler. Türkiye'nin en iyi, dünya çapında bir iletişim fakültesinden mezun olan kardeşlerimiz, ileride bunu büyük bir gururla anlatacaklar." ifadelerini kullandı.

Mezunların hayatın her alanında edindikleri tecrübe ve birikimleri ülkesi, milleti, devleti ve insanlık için kullanacağına dikkati çeken Ünüvar, "Sizlerin başarılarıyla siz ve aileleriniz kadar bizler de gurur duyacağız. Sizlere çıktığınız yolda üstün başarılar diliyorum. Sizlerle ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi müreffeh ülkelerin seviyesine ulaştırmak en temel görevimiz olacak. Bu yolda hep beraber sonuna kadar çalışacağız." diye konuştu.

Rektör Ünüvar ve Dekan Altun, dereceyle mezun olan öğrencileri tebrik ederek ödüllerini verdi. Diplomalarını alan öğrenciler, kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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