Aü flag futbol takımı lige hazırlanıyor

24.09.2019 10:35

AKDENİZ Üniversitesi'nde (AÜ) eğitim gören kız öğrencilerden kurulan Flag (bayrak) Futbol Takımı, 2019-2020 ligine hazırlanıyor. Üniversite içindeki antrenman sahasında çalışmalara başlayan sporcuların mücadelesi, ilgiyle izleniyor.

AÜ'deki fakültelerde eğitim gören kız öğrencilerden kurulan Flag Futbol Takımı, antrenmanlardaki performanslarıyla göz dolduruyor. Amerikan futbolundaki mücadele kuralları yumuşatılarak ortaya çıkarılan bayrak futbol takımının 12 sporcusu, haftanın belirli günlerinde bir araya gelerek lig mücadelesine hazırlanıyor. İstanbul ve Anadolu Ligi olmak üzere iki ligi bulunan kadın bayrak futbol takımları, mücadelelerini turnuva usulü yapıyor.

AÜ'DE 2017'DE KURULDU

Takım kaptanı Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 4'ncü sınıf öğrencisi Yağmur Çidik, bir ay içinde tam kadro antrenmanlara başlayacaklarını söyledi. Takımın 2017 yılında kurulduğunu belirten kaptan Yağmur Çidik, oyunu anlatırken, "Amerikan futbolunun kadınlara göre uyarlanmış hali" dedi. Çidik, "Biz Anadolu Ligi'nde mücadele ediyoruz. Aslında maçlarımız lig usulü değil. Turnuva usulü. Ligimizde 10 takım var. 3-4 gün süren turnuva usulü maçlar yaparak, şampiyonları belirliyoruz. Takımımızda 20 sporcu var. Maçlara 7 kişilik takım halinde çıkıyoruz. Mart ayında lig başlayacak o güne kadar antrenmanlarımızı yaparak maçlara hazırlanacağız" diye konuştu.

AMERİKAN FUTBOLUNDAN FARKI

Oyunun kurallarını anlatan Çidik, şunları söyledi: "Amerikan futbolunda oyuncunun dizleri yere değince veya rakip oyuncular tarafından yere düşürülünce maç durur ve top karşı takıma geçer. Biz de ise sert mücadele olmaması için belimizin sağ ve sol tarafına iki uzun kuşak bağlanıyor. Rakip oyuncu bu kuşağı tutar ve çekerse oyun duruyor. Buradaki amaç, teması en aza indirmek. Amerikan futbolunun sert ve hırçın tarafından uzak olmak. Ama bizim maçlarımızın da çok soft olduğu söylenemez" dedi.

'ANTRENMAN SONRASI SAÇ BAKIMI İÇİN ZAMAN HARCIYORUM'

Takımda ikinci yılını geçiren Fen Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Kübra Arslan, "Zor bir oyun. Benim görev alanım defans. Rakip takım sporcularının sayı almasını engellemek. Kadınların bu sporu yapmaları garip karşılanıyor. Kadın illaki narin sporları yapacak değil, hırçın sporları da yapabileceğimizi gösteriyoruz. Ben hırçın ve sert sporu seviyorum. Tabi ki zor yanı var. Mesela maç ve antrenmanların ardından saçlarımın bakımı ve ojelerimi tekrar sürmek beni oldukça uğraştırıyor" dedi.

FLAG FUTBOL NEDİR?

Flag futbol (bayrak futbolu), Amerika dışında 'Kontak Futbolu' ya da 'Korumalı Futbol' olarak da bilinen Amerikan Futbolu'nun, kuralları basitleştirilmiş bir versiyonu. Bu basitleştirmenin sonucu olarak koruyucu ekipmanlar yerine sadece bel bölgesine takılan bayrakların çekilmesiyle oyuncuya müdahale edilebiliyor. Hem kadınların, hem de erkeklerin oyuncu olabilmesi, oyuncu sayısı, saha boyutları, top kullanma hakları gibi kurallar da farklılık gösteriyor.

Kaynak: DHA