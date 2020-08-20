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ATO Başkanı Baran: "Kira sorununun çözümü pandemi nedeniyle sıkıntı yaşayan işletmelerimize nefes...

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) üniversite içi kantin işletmecilerinin Covid-19 salgını nedeniyle yaşadığı kira sıkıntısı, Ankara Ticaret Odası'nın girişimleriyle Türkiye genelinde faaliyet gösteren, yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edildiği 9 bin kantin işletmesi için çözüme kavuştu.

ATO Başkanı Baran:
20.08.2020 12:25 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:28

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) üniversite içi kantin işletmecilerinin Covid-19 salgını nedeniyle yaşadığı kira sıkıntısı, Ankara Ticaret Odası'nın girişimleriyle Türkiye genelinde faaliyet gösteren, yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edildiği 9 bin kantin işletmesi için çözüme kavuştu.

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) 48 No'lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi altında faaliyetlerini sürdüren üniversite içi kantin işletmecilerinin Covid-19 salgını nedeniyle yaşadığı kira sıkıntısı, Ankara Ticaret Odası'nın girişimleriyle Türkiye genelinde faaliyet gösteren, yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edildiği 9 bin kantin işletmesi için çözüme kavuştu. Üniversite İçi İşletmeciler Derneği ile ATO'nun 48 No'lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi üyelerinden oluşan heyet, salgın döneminde sektörün yaşadığı sorunları ilgili kurum ve kuruluşlara ileterek çözüme kavuşması yönünde çalışma yürüten Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

ATO Başkanı Baran, ziyarette yaptığı konuşmada, üniversite içinde kantin işleten ATO üyelerinin, pandemi nedeniyle üniversitelerin uzaktan eğitime başlamasıyla kira ödemelerinin de aralarında yer aldığı bazı sıkıntılar yaşadığını hatırlattı.

"ATO üyeleri için çalışırken tüm ülkemizdeki üniversite içi işletmelere fayda sağlamış olduk"

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsü içinde faaliyet gösteren ATO üyelerini ziyaretinin ardından gerçekleştirdiği bir dizi ziyaretle, sadece Ankara'da ATO'ya kayıtlı olan kantin işletmecilerinin değil tüm Türkiye'deki işletmecilerin sorunun çözüme kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Baran, şunları söyledi:

"ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'ü ardından da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun'u ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı ziyaret ederek üyelerimizin içinde bulunduğu durumu aktardık. Karşılığında gördüğümüz çözüm odaklı yaklaşım bizi umutlandırdı. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un pandemi başlamasının hemen ardından 20 Mart tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlerine gönderdiği ve hazine taşınmazı olduğu halde kiraya verilen büfe, kantin, kafeterya ve çay ocağı gibi ticari işletmelerin faaliyet göstermemesine karar verilen süre içerisinde kira bedeli alınmamasına ilişkin bir yazısı vardı. Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun da Bakan Murat Kurum'un yazısına atıfta bulunarak, talep edilmesi halinde kira bedelinin iade edilmesinin tüm üniversitelere duyurulmasına ilişkin bir yazıyı YÖK Başkanlığı'na gönderdi. ATO üyeleri için çalışırken tüm ülkemizdeki üniversite içi işletmelere fayda sağlamış olduk."

Ziyarette konuşan Üniversite İçi İşletmeciler Derneği Başkanı aynı zamanda 48 No'lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi Başkanı Muharrem Kılıç da, Türkiye'nin en doğusundan en batısına kadar bütün illerden kantin işletmecilerinin teşekkürlerini ATO Başkanı Baran'a iletti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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